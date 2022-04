Drames causés par des animaux de ferme: «Les taureaux ou les chevaux restent imprévisibles»

Ce n’est pas la première fois que l’entité de Leuze-en-Hainaut connaît une telle tragédie. L’année dernière, Mathys Remy avait perdu la vie dans la ferme familiale située à Grandmetz. Le jeune homme de 24 ans avait été attaqué par un taureau. Dans la région de Hollain, un agriculteur avait également, voici plusieurs années, été piétiné par son propre taureau.

Même si l’on ne mesure pas toujours le danger, les chevaux ou les taureaux restent des animaux imposants qui possèdent une force surprenante.

" Ne sachant pas exactement ce qu’il s’est passé lors du drame à Chapelle-à-Wattines, il est difficile de savoir ce que la jeune femme aurait dû faire ou non. Toutefois, les premières lignes de conduite à exécuter quand on approche un animal est de le rassurer et de faire preuve d’une extrême prudence ", précise Xavier D’hondt, vétérinaire. " Même lorsqu’il s’agit de nos propres bêtes, nous ne savons jamais comment elles peuvent réagir. Dans le cas où nous ne serions pas leur propriétaire, comme c’était le cas à Chapelle-à-Wattines, il faut donc redoubler de prudence. Si un animal est énervé ou stressé, il est nécessaire de connaître la raison et donc de l’aborder de manière adéquate. Malheureusement, les taureaux ou encore les chevaux sont imprévisibles et restent imposants ", conclut ce professionnel.