Leuze : redynamiser la gare en y installant l'office du tourisme et un espace "circuit court"

Si la salle des pas perdus demeure accessible aux usagers, le bâtiment n’abrite plus aucune activité, ce qui fait dire à d’aucuns qu’il se meurt petit à petit. Un comble alors que la gare de Leuze fait partie des plus fréquentées en Wallonie picarde (plus de 10000 "montées" par semaine).

Bien consciente de l’intérêt de développer le potentiel de cet espace largement sous-exploité, dont la SNCB est propriétaire, la Commune a pris le taureau par les cornes. Dans les cartons depuis pas mal d’années, le projet de délocalisation de l’office du tourisme (OT) au sein de la gare est désormais sur les rails.

" Nous avons trouvé un terrain d’entente avec la SNCB sur le prix de la location (2000 € par an) mais le contrat d’occupation n’a pas encore été signé. On doit se revoir bientôt pour formaliser cet accord sur papier ", nous dit le bourgmestre Lucien Rawart (MR). Les bureaux actuels de l’office du tourisme ne sont implantés qu’à quelques centaines de mètres de la gare, à l’angle des rues du Seuwoir et du Général Leman.

"Un emplacement un peu confidentiel. Nous avons d’ailleurs décidé de mettre en vente le bâtiment" , précise le maïeur.

«La gare doit être une vitrine de notre ville»

Son déménagement dans l’aile droite de la gare a du sens puisqu’en plus de donner davantage de visibilité à l’office du tourisme, l’opération devrait inciter les usagers de passage à découvrir les curiosités de l’ancienne cité bonnetière.

On pense notamment au musée Mahymobiles situé à un jet de pierre et qui fera l’objet de travaux de revitalisation.

" La gare est l’endroit le plus visité et il convient de le valoriser, pour qu’il ne devienne pas une ruine. Ce lieu doit être une vitrine pour notre commune. À cet effet, nous avons prévu d’installer à l’extérieur des futurs locaux de l’OT (côté guichet) des valves afin de promouvoir les activités communales et paracommunales" , explique l’échevin Nicolas Dumont (Idées).

Des locaux pour l’économie circulaire et des vélos électriques

Les autorités leuzoises ont par ailleurs pour projet d’ouvrir, dans la partie gauche de la gare, des espaces dédiés à l’économie circulaire et au stationnement sécurisé de vélos électriques (avec la création de bornes de recharge).

Parmi les candidats potentiels, la coopérative alimentaire La Consignepourrait y trouver refuge. Ce magasin coopératif en ligne, axé sur le circuit court, est hébergé depuis sa création, il y a un an, au sein de la Maison de la cohésion sociale (rue d’Ath).

On apprend aussi que la Ville de Leuze, en partenariat avec Ideta, planche sur un dossier visant à réaménager la gare grâce à des fonds européens (Feder).

" L’idée est de pouvoir retravailler sur toute la signalétique et le lien entre la gare et notre zone d’activités économiques. Une réflexion globale est menée, notamment autour de la création de parcours vélo ", indique l’échevin de la Mobilité.