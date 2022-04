Économies d’énergie: Leuze signe un contrat de 1,7 million€ en présence des ministres Borsus et Henry

Willy Borsus (MR) et Philippe Henry (Écolo) ne sont pas venus pour faire de la figuration: c’est en grande pompe que trois contrats de rénovation énergétique de bâtiments publics wallons ont été signés vendredi dernier à l’hôtel de ville.

Leuze ainsi que Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse, en province de Liège, sont les trois premières communes à bénéficier de ce programme, lancé par la centrale d’achats RenoWatt et soutenu financièrement par la Région wallonne et l’Europe (NDLR: via le programme ELENA, une initiative conjointe de la Commission européenne et de la Banque d’investissement).

Les marchés publics conclus concernent l’amélioration des performances énergétiques de 11 bâtiments, dont 3 sur le territoire leuzois. À travers ces dossiers qui s’inscrivent dans un vaste plan d’investissement, la Wallonie affiche ses ambitions en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre: – 55% à l’horizon 2030 par rapport à 1990.

Les travaux à l’école du Rempart permettront de diminuer de 40% la consommation énergétique. ©EdA

À Leuze, une enveloppe de plus de 1,7 million€ sera dégagée en vue d’assurer la transition de trois bâtiments, totalisant une surface chauffée de 5670 m2. Près de la moitié de l’investissement global (790863€) sera consentie pourl’école communale du Rempart.

Réfection des toitures à versants, isolation des combles, remplacement du système de chauffage (du mazout vers le gaz naturel), pose de panneaux photovoltaïques, de protections solaires…, la facture énergétique sera considérablement allégée. Les gains espérés sont de 40% en énergie primaire et de 53% pour les gaz à effet de serre.

Pose de panneaux solaires, isolation de planchers, remplacement des groupes de ventilation…, le chantier sera aussi important à l’hôtel de ville de Leuze. ©EdA

L’autre grand chantier auquel il faudra s’attaquer, c’estl’hôtel de ville, qui n’est plus de première jeunesse (NDLR: sa construction remonte à 1937-1938).

Un budget de 773365 € sera dédicacé au remplacement de la chaudière, des circulateurs et des groupes de ventilation de la salle des fêtes, à l’installation de panneaux solaires, d’une nouvelle régulation, d’une isolation des planchers des caves, etc.

Les ateliers communaux seront équipés d’un nouveau système de chauffage (au gaz). ©EdA

Des travaux de moins grande envergure (153540 €) seront enfin entrepris au sein desateliers communaux, implantés dans le zoning de Leuze-Europe. Là aussi, il est question d’aménagements de panneaux photovoltaïques, d’une nouvelle régulation ou encore du passage au chauffage au gaz.

Mis bout à bout, ces investissements devraient se traduire par une diminution de la consommation de 35% (énergie primaire) et de 42% de l’empreinte environnementale (CO2).

Après la réalisation des audits par RenoWatt, l’entreprise Equans (anciennement Engie Solutions), va maintenant assurer le suivi sur le terrain. L’ambition étant que les travaux, qui pourraient débuter en décembre 2022, soient achevés deux ans plus tard.