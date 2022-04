Leuze: l’Amicale des pompiers au tribunal pour pouvoir récupérer son argent

Un transfert d’argent à l’insu des pompiers

Les hommes du feu espèrent désormais obtenir gain de cause dans une autre affaire qui, si elle n’est pas directement liée à la guerre d’héritage, implique les mêmes acteurs. Dont l’ancien commandant de la caserne de Leuze.

Le tribunal de la famille, situé à Tournai, a été saisi d’une action en justice introduite par l’Amicale du poste de secours de Leuze. Les plaidoiries ont eu lieu jeudi matin sachant que le litige remonte tout de même à 2017.

Que réclame concrètement les pompiers? Que les trois administrateurs de l’ASBL Michiels, aujourd’hui mise en liquidation, remboursent les montants qui figuraient dans la caisse de l’ancienne Amicale. Le dossier est particulièrement complexe.

Une caisse alimentée durant des décennies

Après le décès du généreux donateur leuzois en octobre 2013, une opération consistant à dissoudre l’Amicale historique des pompiers, et à mettre sur pied une nouvelle ASBL en vue de recueillir cet argent, a été réalisée.

" Le tout dans le plus grand secret, sans que la zone de secours et les pompiers ne soient mis au courant, souligne MeLavens.Ces montants repris dans l’escarcelle de cette ASBL ont été constitués par des générations de pompiers. Ils proviennent des activités organisées par ces derniers, comme la Sainte-Barbe, la vente de calendriers ou de billets de tombola. Ces actions ont renforcé l’esprit de corps parmi le personnel de la caserne.Par ailleurs, elles ont permis de générer une sorte de fonds de solidarité destiné à venir en aide aux pompiers qui se trouveraient en difficulté suite à un accident, un arrêt de travail…"

S’il a pris soin de ne pas parler de détournement d’argent, les propos du conseil de l’Amicale du poste de secours de Leuze, née en 2015, sont sans ambiguïté. " Les animateurs principaux de l’ancienne Amicale lancée en 2006, qui n’étaient plus vraiment actifs au sein du service incendie, ont continué à créer un mur de fumée sans associer les pompiers dans la gestion de leur patrimoine historique accumulé durant des décennies."

«Ils avaient promis de tout rembourser»

Alors que la partie adverse avait évoqué, au cours des débats sur l’affaire du legs, son intention de rendre les actifs de l’Amicale, les pompiers leuzois n’ont jamais vu la couleur de cet argent, soupire Me Lavens.

Dans la "cagnotte" appartenant aux hommes du feu, il y aurait au moins 150000€. " Mes clients font corps pour dénoncer cette injustice et le comportement désinvolte de la partie adverse qui avait promis, voici plus de 4 ans, le remboursement des montants devant le tribunal.La seule Amicale légitime et reconnue par la zone de secours a été contrainte de démarrer de zéro, avec des comptes vides. Vous imaginez que pour payer certaines choses, comme les frais d’avocat, les pompiers doivent y aller de leur poche. Ils se sentent floués et mis de côté."

Des questions qui restent en suspens

Où se trouve l’argent "historique" découlant des festivités menées par les membres de l’Amicale du poste de secours de Leuze? Quelle est la contenance exacte des avoirs? Autant de questions qui restent sans réponse pour les pompiers et leur avocat.

" Est-ce si compliqué de nous dire ce qu’il y a sur les comptes? On est dans le brouillard complet. En l’absence des pièces comptables que nous demandons à la partie adverse, je suis dans l’incapacité de formuler une demande chiffrée.On est face à une ASBL qui, comme toute entreprise, a l’obligation de déposer des documents comptables au tribunal du commerce. Or, les derniers chiffres (134000 €) dont nous disposons datent de 2014-2015."

Le jugement sera prononcé le 28 avril prochain.