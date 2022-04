À Leuze, on peut se défouler en lançant des... haches(photos et vidéo)

Un viking pour vous accueillir ©EdA

Dans un décor qui fleure bon le bois, on remonte le temps dans un univers qui s’inspire de la célèbre série télévisée Vikings. Ce concept original nous vient tout droit du Canada où l’on s’adonne, dans certaines régions, plus volontiers à cette pratique qu’aux fléchettes.

Si le lancer de haches suscite un engouement croissant en Belgique, les terrains de jeu sont surtout implantés dans les grandes villes comme Namur, Bruxelles ou Liège.

" Il y avait un marché à prendre en Wallonie picarde et plus largement dans le Hainaut vu que l’on est, à ma connaissance, le premier complexe de loisirs à y développer cette discipline", souligne Patrick Leclercq, qui dirige l’entreprise familiale Hollywood Arcadia avec ses deux fils, Adrien et Cyr-Yves.

Accessible à partir de 14 ans

L’idée a germé dans l’esprit du patron leuzois après avoir découvert, en septembre 2021, ce jeu amusant du côté de Bruxelles. " J’ai trouvé cette activité très attractive, plaisante et décontractante avec un petit côté viril. Avec mes enfants, on s’est ensuite lancé dans la conception du décor. Un chantier qui s’est étalé sur deux mois", explique notre interlocuteur.

C’est dans les anciens vestiaires des joueurs de paintball que trois couloirs (quatre personnes maximum par piste) ont été aménagés pour le lancer de haches. L’âge minimum est de 14 ans (accompagné d’un adulte) et chaque joueur dispose de trois essais pour toucher la cible de 50 cm de diamètre réalisé en bois de peuplier.

La position du corps est importante pour réussir à planter la hache dans la cible. ©EdA

Trois lignes au sol déterminent les distances à respecter, à savoir 3,5 m, 4 m ou 4,5 m. Selon que l’on s’approche ou non du cœur de la cible, le nombre de points varie de 0 à 5 points. " Deux types de haches sont proposés. Le premier modèle mesure 42cm pour un poids total de 720 g. Le second, pour les joueurs plus expérimentés, comprend une double lame en métal et a un gabarit plus petit (32 cm; 610 g)", détaille Adrien Leclercq.

Chaque couloir réservé par un groupe de maximum 4 personnes, et ce pour une durée d’une heure, coûtera 60 €. Un prix spécial (50 €) sera accordé lors de l’inauguration des terrains, ce vendredi 1er avril de 16h à 23h.

Propulser une hache tel un guerrier viking, cela ne s’improvise pas. L’exercice requiert de l’adresse, de la précision et un minimum de concentration pour espérer atteindre la cible.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la discipline ne s’apparente pas à un défouloir où la force prime.L’essentiel se trouve dans la bonne exécution du mouvement. " Il faut veiller à lancer la hache d’un coup sec, en évitant d’avoir une cassure avec son poignet, afin qu’elle se plante dans la cible en ne faisant qu’une seule rotation. L’idéal est de relever le bras à 90°. Au niveau de la position du corps, on recommande, selon que l’on soit gaucher ou droitier, d’avancer l’autre pied", précise le jeune gérant.

Des règles de sécurité très strictes

Sans un encadrement spécifique, le lancer de haches peut s’avérer dangereux… Dans le chef de l’équipe d’Hollywood Arcadia, on ne badine pas avec la sécurité.Les règles sont très strictes au sein de la salle, équipée d’une caméra de surveillance. Avant chaque session, les participants auront droit à un briefing de dix minutes sur les consignes de sécurité et les bases nécessaires afin d’expédier sa hache dans le mille.

" Seul le lanceur peut se trouver dans l’un des trois couloirs, tous séparés par des parois protectrices. Derrière le joueur, nous avons aussi placé du grillage pour éviter tout risque d’accident si la hache venait à partir en arrière suite à une mauvaise manipulation. Il est par ailleurs interdit de courir sur la piste".