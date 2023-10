Nuisances sonores à Acren : dialogue de sourds au conseil communal de Lessines

Le dossier est revenu sur la table du conseil communal, ce récent jeudi sous le libellé suivant : "le conseil reçoit communication du suivi réservé par l’Administration et est invité à formuler ses intentions en cette matière".

Moins grave en hiver ?

Il s’agit, globalement, d’évaluer le suivi des décisions prises en juillet dernier par les mandataires. Ce point débouche presque sur un dialogue de sourds entre l’opposition (socia@libre surtout) et une majorité (au sein de laquelle on a entendu des voix nuancées). Antoine Motte (MR/Ensemble) pose notamment des questions très précises, notamment quant à l’éventuelle ouverture d’une instruction.

"Vous touchez à une procédure judiciaire en cours et si vous n’êtes pas partie à la cause, vous n’avez pas accès au dossier" note le bourgmestre, Pascal De Handschutter (PS).

Pour le bourgmestre, la tactique définie en juillet (à l’unanimité par le conseil communal) ne semble pas la meilleure ; ce choix, c’est que la Ville se constitue partie civile (mais l’avocat désigné ne paraît pas convaincu de l’efficacité de cette "tactique" et rien n’aurait été fait).

"Encore faut-il que la Ville démontre l’existence d’un préjudice" insiste le bourgmestre, invitant l’assemblée à "modifier la décision prise" (en juillet).

Par ailleurs, une réunion a cependant été organisée à la fin du mois de septembre avec des responsables de la société. Marc Lison (MR/Ensemble) y représentait la Ville. Il fait état de divers éléments, comme la présence de 400 ventilateurs sur le site afin d’assurer le refroidissement ; ils sont à l’origine de la pollution sonore. "Ils sont bridés à 40% de leur puissance ; la pose de silencieux est étudiée." Pour M. Lison, la pollution sonore serait moins importante aujourd’hui (mais tous les riverains ne semblent pas abonder dans ce sens).

"Rien n’a été fait"

André Masure (soci@libre) hausse le ton, en dénonçant "l’extrême passivité du bourgmestre" et une "opacité". "Le libellé du point, ce jour, ne contient aucune proposition du bourgmestre ou du collège ; ne sont-ils que des simples spectateurs, attendant les propositions de la minorité ?"

"Nous allons donc dire à la population et aux riverains affectés ce que vous ne faites pas, alors que vous n’ignorez pas l’importance de vos moyens d’action."

Pour M. Masure, la Ville aurait pu demander un accès au dossier, "afin de connaître l’exact niveau de pollution sonore début juillet". À son estime, les autorités pouvaient aussi solliciter un nouveau contrôle par le Département de la Police et des Contrôles (DPC). "Avec ces éléments, on pouvait imposer des mesures à la société..."

"Rien n’a été fait!" fulmine André Masure. "Le bourgmestre et le collège n’utilisent pas les moyens juridiques pour obliger la société à respecter les conditions de son permis d’exploiter... "

Il estime que la société "veut gagner du temps" et attendre les mois plus froids qui permettront de réduire le recours aux ventilateurs (parce que l’air ambiant est plus froid, tout simplement). Avec donc une diminution de la pollution sonore qui ressurgira quelques mois plus tard.

Le bourgmestre renvoie le mandataire aux décisions prises à l’unanimité (opposition et majorité) le 13 juillet dernier, l’accusant en quelque sorte "d’avoir embarqué le conseil vers une mauvaise piste" (quant à la tactique à suivre).

"Mais si nous allions dans le mur, pourquoi ne pas l’avoir dit à ce moment ?" remarque Antoine Motte. "Vous avez voté de la même façon..."

L’échevin Dimitri Wittenberg (PS), avocat par ailleurs, estime que l’attitude d’André Masure est trop agressive. "Vous avez tendance à aborder tout dossier avec une massue ; or, parfois, il faut faire preuve de délicatesse et de retenue... Le système judiciaire fonctionne à son rythme et selon ses règles."

"Des riverains souffrent..."

"Le plus important, c’est qu’on arrête de perdre du temps car des riverains souffrent de cette situation" insiste Aurélia Criquielion (MR/Ensemble), alors que Didier Delauw (OSER/Les Engagés) note aussi l’importance du maintien d’un contact entre la Ville et la société.

"Vous n’avez pas l’air de prendre le problème très au sérieux, et son impact sur l’attrait d’un village comme Deux-Acren" conclut Philippe Hocepied (Écolo), à l’adresse du collège communal.

Et finalement ? Même si son conseil juridique n’était pas apparemment pas très convaincu, la Ville devrait bien se constituer partie civile et en même temps solliciter un accès au dossier auprès du Procureur du Roi.