Lessines: 600 000€ des CUP pour (enfin) avancer

Le 1er décembre 2020, le ministre Willy Borsus avait accepté la suppression d’un tronçon de la rue de la Loge et la création d’une nouvelle voirie, suite à un recours des CUP (après un refus initial de la Ville de Lessines). Les autorités communales de Lessines n’avaient pas vraiment digéré cette décision de la Région et, en janvier 2021, elles avaient pris l’option d’introduire un recours auprès du Conseil d’État en estimant que l’autonomie communale était mise à mal ou encore que cet arrêté risquait d’autoriser la suppression de la rue de Loge (tronçon) avant la création de la nouvelle voirie.

Condition : retrait du recours

Ce recours était donc toujours pendant auprès du Conseil d’État, tel une épée de Damoclès. Il risquait d’autant plus de retarder encore le projet des CUP que le rapport de l’auditeur semblait donner raison à la Ville de Lessines.

D’où certainement la volonté des CUP de dynamiter ce dernier nœud pour leur projet, en proposant d’ajouter "un terrain en plus" (d’une valeur de 600 000€) à l’enveloppe d’un million€ prévue dans la convention de décembre 2007 (Ville/CUP/Snow Games) pour la cession d’un tronçon de la rue de la Loge entre le chemin de Mons à Gand et le chemin de Gages. Avec une condition importante: que la Ville retire son recours auprès du Conseil d’État. Le dossier est inscrit à l’audience matinale de la 13e chambre, le jeudi 12 octobre prochain.

Jeudi soir, le bourgmestre Pascal De Handschutter (PS) a déposé cette proposition sur la table du conseil communal, sous la forme d’un "point en urgence". On imagine évidemment sans peine que les contacts entre les CUP et les Autorités communales ne datent pas d’hier et que le dossier a dû être évoqué au sein du collège communal, même si la "proposition officielle" des CUP (adressée à la "mairie de Lessines", sic) est datée du mercredi 4 octobre.

La directrice générale a lu la "lettre d’intention" lors du conseil communal. E lle fait état de "différents entretiens" à propos de la convention du 19 décembre 2007, et notamment d’un entretien daté du 28 septembre dernier "afin de compenser l’absence de révision de la soulte liée à la cession par la Ville de Lessines à CUP de l’emprise foncière du tronçon de la rue de la Loge entre la rue de Gages et le chemin d’Enghien ". Avec donc la proposition de cession d’un terrain supplémentaire (par rapport à ceux des anciennes installations, comme prévu dans la convention) dont la valeur est plus importante, en regard de sa situation davantage à front de rue (chemin du Foubersart et en zone d’aménagement communal concerté). Mais à la condition donc que la Ville retire son recours contre la décision de la Région.

La Ville liée par la convention

André Masure (soci@libre) fulmine, en réfutant le caractère urgent du point et en dénonçant la façon d’agir du groupe industriel, un peu le dos au mur. "Dans l’intérêt des Lessinois, il faut garder la rue de la Loge" résume André Masure.

Sa collègue Isabelle Privé ne tient pas du tout le même discours (en décembre 2020, elle n’avait pas approuvé la décision de recours d’ailleurs), rappelant que la cession d’un tronçon de la rue de la Loge fait partie du deal de 2007.

"Nous sommes effectivement tenus par une convention" note le bourgmestre, Pascal De Handschutter. "De toute façon, en fin de compte, les CUP auront leur permis."

Après une suspension de séance sollicitée par le groupe PS (Dave De Backer), le conseil communal accepte la proposition sur la table (vote négatif d’André Masure ; abstention d’Aurore Gilliard et de Geoffrey Van der Massen). La rue de la Loge ne sera pas cédée pour 1 million€. Mais pour 1,6 million€.