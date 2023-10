Lou De Pryck : un dernier hommage festif et à la hauteur de la popularité de l’artiste (vidéos)

Alors que le cortège funéraire marquait un arrêt sur la Grand-Place, là où Lou De Pryck vivait et où trônent la fresque et la statue qu’il avait offertes à sa ville, en hommage à Magritte, plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées en l’église Saint-Pierre afin d’accompagner, pour son dernier voyage, cette autre figure du surréalisme.

Recouvert de ses chapeaux fétiches, le cercueil du chanteur, compositeur et producteur a été porté au sein de l’édifice religieux (plein à craquer) sur des airs de fanfare. Un hommage hors du commun que l’ancien leader de Two Man Sound et de son autre groupe Lou and The Hollywood Bananas, lancés dans les années 70, n’aurait pas renié. Que du contraire !

Ses musiciens, associant des membres de Skarbone 14, des Poulycroc et du Ska Machine Orchestra, ont livré une partition sans fausse note entre les prises de parole et les moments de recueillement d’une rare solennité.

Funérailles de Lou De Pryck. ©EdA

Les plus grands standards de Lou De Pryck, dont le célèbre Kingston Kingston, ainsi que des chansons qu’il chérissait (Smile, Casablanca…) ont quelque peu réchauffé les cœurs dans l’assemblée.

Parmi la foule réunie aux funérailles, il y avait bien sûr la famille, les amis de Lou De Pryck, des citoyens mais aussi des célébrités, principalement issues du monde du spectacle : Jean-Luc Fonck (Sttellla), l’accordéoniste Michel Pruvot, le chanteur Christian Croain (Polaris) ou encore Alexandre Bouglione (directeur du cirque éponyme).

"L’impression que Lou s’était dupliqué dans l’église"

Le prince Laurent était aussi présent, apparaissant très ému face au décès du chanteur fantasque dont il était proche. "Je le connaissais depuis de nombreuses années. C’était un artiste qui méritait tout le respect, la dignité et l’amitié. J’avais l’impression qu’il s’était dupliqué dans l’église. Il y avait beaucoup de personnalités et je trouvais que certaines d’entre elles s’étaient approprié sa personne durant la cérémonie", expliquait-il.

"Un papa zinzin"

Malgré la douleur qui les étreignait, les filles de Lou, Zoé et Florence, ont trouvé le courage d’évoquer la mémoire de celui qui se qualifiait de bourlingueur et de saltimbanque. "Papa n’arrêtait jamais. On s’aimait dans l’humour absurde, nos silences, nos différences, notre passion commune pour les comédies musicales, etc. Il était complètement zinzin. Tu disais toujours: le jour où je m’arrête, je suis mort. Sur scène, tu as réussi à battre Jésus de 44 ans…" Preuve s’il en est qu’au sein de la famille, les notes d’humour sont inscrites dans les gènes.

"Avec toi, c’était toujours la troisième dimension, le surréalisme à son apogée. Tes chansons resteront éternelles et ton sourire immortel ", ajoutait Florence. Mélanie, la fille de cœur de Francis Lou De Pryck, épinglait une personnalité décalée, un grand enfant "avec des yeux qui pétillent. Il aimait les petits bonheurs de la vie et rêvait beaucoup."

"Tu nous en as fait voir de toutes les couleurs et là, tu as fait fort. Tu as réussi à marquer ton empreinte et ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs ", disait en substance le réalisateur Pascal Dauvillée (Notélé), ami intime de Lou.

Sa gentillesse, son humour, sa personnalité attachante et son énergie débordante sont revenus en filigrane de tous les discours.

"Ça plane pour moi" pour sa sortie de scène

L’interprète de "Charlie Brown" et de "Disco Samba" a eu mille vies, en s’investissant par ailleurs dans la politique communale de Lessines entre 2012 et 2021. "Au-delà de cet engagement (NDLR: aux côtés de Claudy Criquielion) , Lou était un ambassadeur culturel de la ville de Lessines, très attaché à ses racines. C’était aussi un voyageur infatigable…", soulignait l’échevine Line De Mecheleer.

À l’issue de l’office religieux, marqué par un magnifique hommage de l’orchestre qui joua "Ça plane pour moi", le corps du chanteur a rejoint le village de Wannebecq.

Avant l’inhumation, le public a pu se réunir autour du cercueil tandis que la fanfare de Lou (The Friends Music Ellezelles) envoyait des notes qui, dans d’autres circonstances, auraient fait danser les gens (comme le fameux et très athois Au faubourg de Tournai). Le tout sous l’œil du géant à l’effigie de Lou De Pryck qui a dansé puis s’est incliné en vue de le saluer une ultime fois avant son entrée dans le cimetière.

"On avait à cœur de dire adieu, à notre façon, à notre pote Lou"

La prestation des musiciens de Lou fut remarquable. ©EdA

Juin 2021: "Je ne laisse pas tomber Lessines"

Lou n’avait évidemment pas besoin de Lessines pour vivre ses passions, entre Miami et Pattaya. Mais il avait éprouvé le besoin de s’investir pour sa ville, au point de se lancer dans la politique locale en 2012 dans le sillage du regretté Claudy Criquielion.

Samedi, Line De Mecheleer-Devleeschauwer ne s’est pas exprimée en tant qu’échevine, "mais simplement pour rappeler l’importance que notre artiste portait à sa ville". "Lou, le Lessinois, le Belge, le Thaïlandais, la vedette internationale… C’était un libéral pure souche… Sa maman Erna était tenancière à Deux-Acren du cercle libéral comme on l’appelait alors. Lou a rejoint spontanément notre liste MR en 2012 pour prêter main-forte à son ami Claudy Criquielion."

Elle s’est adressée au disparu afin de le "remercier pour ce que tu as réalisé en tant qu’ambassadeur artistique de Lessines et de ses villages".

"Tu n’es pas entré en politique uniquement pour apporter tes voix mais surtout pour apporter ta pierre à l’édifice. […] La culture est un excellent moyen de nous ramener à nos origines et à l’identité de notre ville et de ses beaux villages ! Qui peut, mieux qu’un artiste nous l’expliquer, nous la faire vivre ? Et c’est là, Lou que l’exercice de ton mandat de conseiller communal a trouvé tout son sens ! […] C’est grâce à toi que la statue de René Magritte dont tu as fait don à la Ville, trône sur la Grand-Place. […] Décorer les murs de notre ville de peintures surréalistes, c’était aussi ton idée ! […] quand avec beaucoup d’enthousiasme, tu me soumettais tes projets que j’approuvais pleinement, pour toi, tout était clair: il n’y avait plus qu’à… Pour moi, cela l’était moins ; tu m’avais certes expliqué ce que tu voulais, mais rien transmis de concret. […] Il ne me restait donc plus qu’à intégrer la mise en œuvre de tes idées géniales dans les pratiques administratives que tu trouvais inutiles et incompréhensibles ! Il est vrai que le monde de l’artiste est bien éloigné de celui de notre administration !"

"C’est de cette façon que toi et moi, avons créé un bien curieux tandem du style “moi Lou, je conduis et toi Line, tu pédales”…"

"Les choses n’évoluant pas suffisamment vite à ton gré, cela nous a valu quelques bonnes prises de bec qui se sont soldées par la réalisation de beaux projets dont tu peux être fier…"

En 2021, Lou De Pryck avait décidé de quitter le conseil communal. "Je ne laisse pas tomber Lessines" nous confiait-il en juin 2021. "Mais je suis fatigué de me battre contre des moulins à vent et de me heurter à la lourdeur de la machine administrative…"

De nombreuses personnalités, surtout issues du milieu artistique (Jean-Luc Fonck, Alexandre Bouglione, Christian Croain, Michel Pruvot, Christian Delagrange…) avaient fait le déplacement tout comme le prince Laurent, qui avait tissé des liens d’amitié avec le chanteur et producteur. ©EdA

Les chanteurs Christian Delagrange et Christian Croain. ©EdA

Le directeur du cirque Alexandre Bouglione (à gauche). ©EdA

Lessines, décès de Lou De Pryck, la star mondialement connue. Dernier hommage à Lessines et à Wannebecq le samedi 30 septembre 2023. ©EdA