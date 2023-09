La cérémonie d’adieu s’est déroulée sur une musique plutôt festive, jouée par ses musiciens. Le défunt a eu droit à une entrée en fanfare comme il le désirait. Le cercueil de Lou Deprijck a ensuite été recouvert de nombreux chapeaux.

Parmi les célébrités présentes, on a notamment pu voir le DJ Daddy K, l'écrivaine Nadine Monfils,Alexandre Bouglione, Jean Luc Fonck ou encore le prince Laurent.

"À la sortie de l’église, le convoi funèbre se mettra en route et s’arrêtera à différents endroits importants tels que l’hôtel de ville ou encore la statue Magritte et la fresque, deux œuvres qu’il a offertes aux Lessinois", précisent ses proches. Un arrêt à la symbolique importante. "Son cercueil sera positionné de sorte qu’il aura la fresque dans le dos, la stèle René Magritte qu’il avait offerte à la Ville sur sa gauche, son domicile face à lui et l’administration communale sur sa droite puisqu’il a été élu communal", avait indiqué le responsable des pompes funèbres.