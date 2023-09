Course-poursuite sur le territoire lessinois: les deux fuyards ont été arrêtés

On en sait un peu plus sur cette course-poursuite qui s’est engagée depuis la ville de Bruxelles. Tout a démarré d’un contrôle routier et d’un refus d’obtempérer d’un automobiliste, qui a pris la fuite en empruntant notamment l’autoroute A8 (Bruxelles-Tournai), nous apprend la substitute de garde du Parquet de Mons-Tournai, Virginie Namur.

Activement recherchés du côté de Lessines, les deux suspects (le conducteur et son passager) circulant à bord d’un véhicule immatriculé en France ont finalement pu être interpellés par la zone de police des Collines.

"La bonne communication entre les équipes de la police bruxelloise, de l’hélicoptère et de nos services a permis l’arrestation des deux fuyards. Personne n’a été blessé lors de cette opération, qui a été menée à bien sans violence", nous précisait le chef de corps de la zone de police des Collines, Hugues Lebedelle.

Il nous revient que c’est le Parquet de Bruxelles qui a pris en main ce dossier mais nous n’avons pas réussi à recueillir davantage d’informations.