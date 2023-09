Des artistes chevronnés pour le 6e festival d'accordéon à Lessines

En seulement cinq éditions, le festival a vu défiler quelques grands accordéonistes, comptant parmi eux Nicole Bergès, Gilles Lecouty de son surnom "Gilou" (connu pour avoir accompagné Pierre Perret, Patrick Sébastien et Renaud), Laurent Pire, Roger Defurnaux ou encore Jo Destré.

Parmi les artistes de cette sixième édition, nous retrouvons le roi de l’accordéon, Michel Purvot, Jérome Baudoui, musicien de Patrick Sébastien et de l’orchestre René Coll, Mistiaen Jior et Erika, fidèle au poste depuis plus de 25 ans dans les thés dansants de la région. Le public se retrouvera dans une ambiance conviviale et festive pour partager un repas (menu: vol-au-vent et carbonnades flamandes à partir de 12h30) et quelques pas de danse. Deux formules sont proposées: l’une avec repas (32€ en prévente et 27€), l’autre sans (18€ ou 12€ pour les abonnés).

Infos: réservation pour le repas sur www.ccrenemagritte.be ou par mail à l’adresse reservations@ccrenemagritte.be ou par téléphone au 068 250 600.