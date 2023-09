La surprise… Personne, à Lessines, ne s’attendait au décès de Francis Lou Deprijck, à l’âge de 77 ans. "Je l’ai encore eu au téléphone il y a quelques semaines, se souvient l’échevine Line De Mecheleer. Je suis un peu sous le choc de l’annonce. C’est une perte pour la ville de Lessines, et pour beaucoup d’entre nous. Il était sans doute le Lessinois le plus connu dans le monde… C’était un artiste de talent et un bel ambassadeur de notre ville."

©ÉdA

Si depuis plusieurs années, il se partageait entre la Thaïlande et la Belgique, Lou Deprijck était viscéralement attaché à sa ville natale de Lessines. À un tel point qu’en 2012, fort de ses gênes “bleus” (NDLR: sa mère tenait le cercle libéral de Deux-Acren) et par amitié pour le "Crique" (Claudy Criquielion), il s’est engagé au sein de la liste MR-Ensemble pour les élections communales de 2012. Il a été conseiller communal jusqu’en 2021, préférant ensuite laisser sa place aux jeunes. "Depuis toujours, il s’est investi pour promouvoir sa ville de cœur, ajoute Line De Mecheleer-Devleeschauwer. Il avait beaucoup d’idées pour embellir et faire rayonner Lessines. "

Il a laissé sa trace dans les rues de Lessines

©

Lou Deprijck se lance donc dans le monde politique local plein d’espoirs et des idées par centaines. Et c’est auprès de l’échevine en charge de la "Promotion de la ville" qu’il parvient à mettre en place plusieurs projets. Dont cette statue de René Magritte sur la Grand-Place offerte à la ville de Lessines. "Je me souviens qu’il nous avait amenés au fond de la carrière pour trouver le bloc de porphyre qui convenait le mieux pour le socle", sourit l’échevine lessinoise.

Le père du tube "Ça plane pour moi" a également laissé sa trace dans d’autres rues de la cité du Cayoteu: une fresque à l’angle de la rue des Quatre fils Aymon, une bâche à la porte d’Ogy et des dizaines de dessins d’enfants reproduits durablement sur de grands panneaux à la rue Général Freyberg ou encore l’embellissement de façades comme celle de l’ancien office de tourisme à l’angle de la rue des Moulins et de la Grand-Place et le bâtiment de la porte Avau, dans la Grand-rue à proximité de l’hôpital Notre-Dame à la Rose. "Lui, c’était les idées, et moi la mise en œuvre des projets avec les réalités administratives que cela implique, ajoute Line De Mecheleer. Il fallait d’ailleurs parfois lui rappeler que tout n’était pas si simple à mettre en place ou aussi rapide qu’il ne le voulait. C’était un artiste dans tous les sens du terme… qui voulait faire bouger les choses directement." Il avait même concrétisé l’idée surréaliste d’ouvrir un musée du slip, à Lessines, avec plus de 200 objets de collection.

©

Autre passion du Lessinois: la balle pelote, et particulièrement le club de Welar (Wannebecq). "C’était un fidèle supporter qui ne passait pas inaperçu autour du ballodrome de par notamment ses vêtements aux couleurs vives, se rappelle Jean-Luc Plaitin, ancien joueur de Welar. Dès qu’il était dans la région, il participait aux joutes balantes et a livré la première balle à plusieurs reprises. Je garde aussi le souvenir de la finale de la coupe de Belgique que l’on a gagné en 1983 ; tout feu, tout flamme, Lou nous avait invités ensuite au restaurant pour déguster le meilleur steak de Bruxelles. Il y a aussi ces après-joutes ou soirées mémorables dans son bar sur la place du village… Il participait encore à certains rendez-vous de balle pelote comme le Huit de Septembre."

"Complètement barré"

©ÉdA

Artiste atypique et fantasque, Lou Deprijck a aussi marqué de nombreux musiciens, comme les musiciens lessinois du groupe Poulycroc. "Il était d’un soutien indéfectible pour les artistes de sa ville, salue l’un de ses membres, Jef Delvin. Il nous a beaucoup soutenus et c’est lui qui nous a permis de jouer dans la cour des grands, notamment en nous mettant en contact avec le Grand Jojo. Pendant dix ans, nous sommes ainsi devenus l’orchestre officiel du Grand Jojo, tout en continuant à faire quelques scènes avec Lou. Lou pensait aussi à nous lorsqu’il avait besoin de tel ou tel musicien ; il n’hésitait pas à faire plaisir à ces amis et aux gens du coin. Personnellement, en tant que graphiste, j’ai réalisé plusieurs de ces pochettes d’albums qu’il a sortis aux quatre coins du monde." Pour Jef Delvin, Lou Deprijck avait tout du surréaliste lessinois. "Il était complètement barré, rigole-il. C’était un fou dans le bon sens du terme, et sur ce point-là, on était sur la même longueur d’onde. Il avait 40 idées à la minute, et s’il y en avait 80% de farfelues et irréalistes, il y en avait 20% de bonnes ! Comme il le disait: “les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font…” Je pense que des projets, il en avait encore ; il avait d’ailleurs récemment refait des concerts. Tout ce qu’on peut lui dire, c’est simplement merci… "