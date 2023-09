Solidarité à Lessines: "Tous les rhétos pour Cathy"

Les organisateurs se réjouissent de pouvoir proposer leur événement sur le site de l’athénée Royal René Magritte de Lessines: "pour nous, il était évident que nous devions le mettre sur pied là où tout a commencé."

Aussi pour la recherche

Les fonds qui seront récoltés lors de cette journée contribueront non seulement à soutenir en partie leur amie Cathy (soins et encadrement spécifiques nécessaires) mais aussi, et c’est très important à la fois pour elle et pour le groupe, à alimenter le fond de la recherche belge (KUL) qui travaille sur la maladie SLA "Sclérose Latérale Amyotrophique"/Maladie de Charcot. "Si tout va bien, Cathy sera présente, entourée de sa famille, de ses amis. Elle est enthousiaste à notre action et apporte ses idées, son soutien… " disent encore ses anciens camarades de classe. Sa logopède et quelqu’un de l’équipe du centre de référence neuromusculaire de Saint-Luc seront également présents sur le stand infos, où des publications sur la maladie et la recherche seront à disposition des visiteurs.

Balade moto, blindtest, stands…

Lors de cette journée, auront lieu, à 14 heures, une balade motos dans la belle région des Collines, une loterie avec des lots exceptionnels car beaucoup de commerçants soutiennent l’action, et un blindtest (par Leslie, une des principales références en la matière) en soirée, à 19 heures. Un bar et une petite restauration seront accessibles.

La Sclérose Latérale Amyotrophique est une pathologie neuromusculaire progressive et fatale caractérisée par la mort progressive des neurones moteurs, qui commandent entre autres la marche, la parole, la déglutition et la respiration. Cette perte des motoneurones entraîne une atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients. "À l’époque où l’on marche sur la lune et bientôt sur Mars, comment se fait-il que la maladie dont souffre notre amie ne soit pas curable ? Que font les sociétés pharmaceutiques et les instituts scientifiques d’état pour aider les victimes de la SLA ?", questionnent les anciens rhétoriciens. Pas assez, il faut croire mais nous n’allons pas nous cacher derrière ceux qui ne font pas grand-chose pour nous non plus ne rien faire du tout. Malgré notre petite taille, notre insignifiance, nous voulons faire de notre mieux pour ramener un peu d’argent à la recherche contre la SLA et nous voulons montrer notre dévouement et notre affection à Cathty."

Le samedi 30 septembre dès 11h, AR René Magritte, rue Watterman 27 à Lessines. Contacts: Joëlle Caucheteur – jo22lessines@gmail.com- 0486/464194 et Nathalie Hergibot – na.hergibot@gmail.com 0494/726796