Un succès populaire pour le Rallye de la Petite reine à Lessines

C’est sous un beau soleil et une chaleur presque inédite pour cet événement que se sont élancé(e)s sur les routes lessinoises, à vélo ou en bus tracteur, plus de 1000 participant(e)s pour la 11e édition du Rallye de la Petite Reine qui permet à des cyclistes de sillonner la cité lessinoise, d’en découvrir des sites un peu méconnus ou inédits et de savourer des spectacles de qualité.