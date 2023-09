Rallye de la Petite Reine à Lessines: Un voyage à vélo dans l’univers des arts de la rue

Le rallye de la Petite Reine a été lancé pour la première fois par le Centre culturel René Magritte (à l’initiative de Myriam Mariaule !) dans le cadre de sa programmation théâtrale 2010-2011. "À cette époque, nous cherchions une manière de rapprocher le théâtre des gens", précise Myriam Mariaule, la directrice ff du Centre culturel. "Je me souviens être allée voir des spectacles sur le thème du vélo lors d’un festival à Lille ; c’est ainsi que l’idée du rallye est apparue. Pour populariser le théâtre, nous voulions faire se croiser le sport et la culture en proposant des spectacles qui parlent du vélo, à aller voir… en pédalant. " Lier la culture et le sport correspond bien à l’âme de Lessines, la cité natale de l’artiste René Magritte (dont on fête les 125 ans cette année !) et le cycliste Claudy Criquielion. "La 1re édition du rallye a été lancée le jour du Grand Prix Claudy Criquielion: une septantaine de cyclistes ont pris le départ de la course pour assister à trois spectacles sur le thème du vélo, présentés dans des endroits inédits de Lessines. Un bal était également organisé en fin de rallye pour correspondre à l’image que l’on peut se faire des courses cyclistes, avec l’épreuve d’un côté et les gens du village qui se rassemblent de l’autre." Une centaine de spectateurs ont également participé aux différentes activités proposées cette année-là.