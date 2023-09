Festin à Lessines: l’épée a bien été remise aux pieds de la Vierge

L’heure H

Plus on approche de la remise de l’épée, le moment le plus attendu de la journée, plus l’impatience se fait sentir. Les figurants de la procession se massent près de la porte d’Ogy, lieu où Sébastien de Tramasure rendra sa lame. Pierre, un Lessinois, explique: "Depuis trois ans, il y a des travaux à la chapelle. Ça nous oblige à faire ça ici, ce n’est pas idéal mais on fait avec."

Il n’empêche que, lorsque l’épée se présente enfin face à l’effigie de la Vierge peu après 18h, un grand silence se fait sur la place. Il n’est troublé que par le carillon du clocher et le texte évoquant cette 445e remise de l’épée. Il s’agit d’un moment de respect et de recueillement. Quand, après avoir enfin remis sa lame auprès de la Vierge, Sébastien de Tramasure se relève, de grands sourires éclairent les visages des Lessinois: une conclusion parfaite pour le traditionnel Festin.