Lessines a enfilé sa tunique moyenâgeuse (photos et vidéo)

C’est d’ailleurs sous la présidence d’Oger que le Festin est connu depuis 1983 sous sa forme actuelle, à savoir une organisation s’étalant sur un week-end et plus uniquement une messe suivie d’une procession.

Des métiers d’époque

Le Festin était aussi tant attendu pour sa franche-foire, mettant en scène près de 80 exposants travaillant selon les techniques d’antan. Maréchal-ferrant, souffleur de verre ou dentellière: autant de métiers historiques et manuels aujourd’hui devenus rares. Parmi ces artistes se retrouvait Valérie Vandenbussche et sa passion de la dentelle aux fuseaux. L’occasion pour les visiteurs de découvrir une technique de tissage minutieuse. "Une œuvre peut me prendre près de 20h de travail. Cela prend du temps, mais le final récompense patience et concentration. La dentelle aux fuseaux est une passion qui m’accompagne depuis 1999 et me pousse aujourd’hui à réaliser de nombreuses démonstrations lors d’événements comme le Festin", détaille Valérie.

Outre les métiers d’antan, les activités ludiques étaient elles aussi de la partie notamment grâce à la confrérie des Arquebusiers de Fosses-La-Ville qui proposait le tir au papegaai (perroquets), le "coupe moi le bout", le célèbre jeu du clou ainsi qu’un atelier de peinture. Un groupement qui, au-delà de sa fonction protectrice des reliques de Saint-Feuillen, présente de fortes valeurs sociales. "Nous aidons à la réinsertion des personnes touchées par la drogue ou l’alcool. Ces dernières nous accompagnent lors de notre dizaine de participations annuelles à ce type d’événement et nous aident dans l’organisation, vont à la rencontre des visiteurs. Permettant ainsi une réinsertion sociale. Pour éviter de replonger dans ces maux, nous sommes d’ailleurs une des rares confréries à ne boire que de l’eau !", explique Jean-François Humblet, membres des Arquebusiers.

Des locaux conquis

Côté visiteurs, bon nombre étaient Lessinois et fiers de cet événement folklorique qui retrace le passé médiéval de leur ville. Le volet familial était aussi très prisé, avec des animations pour petits et grands étalées du samedi au dimanche. "Je suis Lessinois et très attaché au passé historique de cette belle ville. Cela me tient particulièrement à cœur de continuer à promouvoir les événements passés de notre cité. Nous constatons par ailleurs que le monde médiéval continue de passionner toutes les générations", conclut avec le sourire Oger Brassart.

Les festivités continuaient ce dimanche avec la franche-foire de 10h à 19 h, la Grande Messe Renaissance sur les coups de 10h à l’église Saint-Pierre et la procession historique à 15 h. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.