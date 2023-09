Agenda Wapi: Le Festin, la fête du Moulin, la brocante de la rue de Menin, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Le Festin (Lessines)

Le Festin célèbre son 445e anniversaire ce week-end, avec plusieurs moments forts.

Les Fêtes historiques du Festin se déroulent ces 2 et 3 septembre. Le week-end festif sera marqué par plusieurs moments forts. À commencer par la "franche-foire" aux artistes, artisans et métiers d’art, qui prendra place dans le centre historique de Lessines dès le samedi midi. Diverses activités (démonstrations de danses, magiciens, jeux en bois…) sont en outre prévues à divers moments de la journée.

Samedi soir, à partir de 18 h 30, un spectacle promenade remplacera le traditionnel banquet: le groupe de danse "Les Pas d’la Yau" de Quevaucamps (à l’église Saint-Pierre, le Duo "Melpomena" "en mode candelight" (chapelle de la Visitation), l’ensemble de Trompette de Bruxelles (chapelle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose), spectacle "Ce sont les femmes qui font l’Histoire" (placette Alix de Rosoit). Enfin, "Pyronix" présentera son spectacle pyrotechnique dans la cour de la ferme.

Dimanche, Monsieur le Doyen célébrera la grand-Messe à 10 h, avec la chorale Saint-Pierre et les chorales du doyenné. Le cortège commencera quant à lui à défiler dans les rues et suivant le parcours historique à 15 h. Quelque 46 groupes, quatre géants, deux chars, neuf groupes lessinois et dix groupes musicaux prendront part au défilé. La remise de l’épée se fera sur la Place, au pied de la fausse porte d’Ogy.

2.La fête du Moulin (Froyennes)

Ces vendredi et samedi, l’ambiance sera festive et familiale dans le centre du village de Froyennes pour les fêtes de septembre !

©ÉdA

La Fête du Moulin de Froyennes fait son retour dès ce vendredi 2 septembre 17h avec un afterwork sur la place du village, agrémenté d’un concert du groupe "À peu près ça" (Rock ‘n Drôle).

Au programme de ce samedi 3 septembre: marché aux puces et artisanat ; pédalos sur l’étang ; visites du vieux moulin ; apéro d’ouverture (13 h) ; inauguration de la gondole Galuro ; animations de rue par la "5 G" (la grande guilde des guides guillerets et glorieux) ; concert par les "Mélodian’s" (14 h) ; village pour les enfants, ateliers créatifs ; dégustation de la bière du Moulin ; contes délirants et improvisés par le Kontënkit ; danse country avec Black Horse Valley ; scène ouverte (18 h) ; concert Max Trio (20 h) ; spectacle du soir en famille avec mise à l’eau de la gondole accompagnée du feu d’artifice au moulin et mise à l’eau des radeaux lumineux par les enfants.

3.La brocante de la rue de Menin (Mouscron)

La brocante de la rue de Menin est de retour. Organisée en même temps que la célébrissime braderie de Lille, elle se tiendra le dimanche 3 septembre et devrait encore réunir plusieurs milliers de chineurs.

©ÉdA

Des milliers de passants dans la plus longue rue de Mouscron: c’est l’image traditionnelle du 1er dimanche de septembre ! La brocante de la rue de Menin revient ce 3 septembre avec plus de 500 emplacements. Divers groupes musicaux seront présents pour mettre l’ambiance au milieu des vendeurs et des chineurs.

En préambule à la braderie, la brocante des enfants se tiendra le samedi 2 septembre (de 14 à 18 h) sur le parking en face de la librairie (inscriptions sur place dès 13 h). Le départ des Allumoirs (autre tradition locale) aura lieu à 20 h 30 au même endroit.

