"En 2018, les géants Tramasure ont eu l’honneur d’être conviés pour le 30e anniversaire des géants locaux", explique Ludovic Tilly, porteur du géant Tramasure et organisateur. "Cette année, les géants catalans viennent à Lessines dans l’écrin des festivités du Festin. Ce sera aussi le premier déplacement à l’étranger du couple méditerranéen."

La prestance des géants les magnifie. "Ils représentent un riche héritier. Baptisés en 1988 à Molins de Rei, ils ont reçu le parrainage de l’Association des Géants de Catalogne, en Travail et Culture. Le mode de construction et d’animation est typique des géants catalans. Molins de Rei est une ville agréable sur les rives de la rivière Llobregat, près de Barcelone. La Festa Major draine des milliers de touristes et accueille annuellement une centaine de géants."

Basée sur une réciprocité, la visite se prépare depuis des mois. "L’anniversaire de notre géant a enfin été le bon prétexte pour venir en Belgique. Nous avons choisi volontairement le cadre de Lessines dans le cadre du Festin pour faire venir le groupe catalan car la ville est en pleines réjouissances et plus “Tramasuresque” que jamais", ajoute Ludovic. "Nous voulons souligner l’échange culturel entre les deux sociétés de géants. Les types de construction, de portage, de danse sont différents."

En Catalogne, il y a environ 4500 géants dont "les géants de Molins qui sont particulièrement reconnus dans leur pays par les qualités de construction et les danses chorégraphiées".

"Nous n’hésitons pas à prendre la route avec nos géants pour représenter notre ville et notre patrimoine" souligne Ludovic Tilly. "Lorsque nous avons pris part à la Festa Major des géants de Molins, c’était une fête incroyable. Aujourd’hui c’est à nous de les recevoir et j’espère que nous serons à la hauteur de l’honneur qui nous a été fait."

Ce samedi 2 septembre avant-midi, les géants belges et catalans seront présents à la Porte d’Ogy. Ensuite, ils passeront par le Ruichon et la placette. L’après-midi, ils animeront les rues du centre, le quartier de la Porte d’Ogy en fête jusqu’à la Ferme de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Les géants offriront quelques danses dans la cour en soirée. Le dimanche 3 septembre, ils ouvriront le cortège du Festin avec les géants Tramasure.