La fête se prépare aussi à la Porte d’Ogy, à Lessines

Porte-parole pour l’organisation, Francis Terache présente la renaissance du Festin à la Porte d’Ogy comme un retour aux sources, à l’origine de la fête des Lessinois. "Il y a des années, lorsque j’étais jeune, le Festin en lien avec le fait historique, se déroulait au niveau des deux rues des Fossés, à la rue Watterman, à la Porte d’Ogy et une partie de la route de Frasnes. Ensuite, la remise de l’épée de Sébastien de Tramasure se remettait à la chapelle de la Porte d’Ogy. Puis, c’est tombé un peu en désuétude pendant de nombreuses années, avant que nous ne reprenions cela il y a déjà plus de vingt ans et cela avait un succès énorme."

Par la suite pour diverses raisons dont la période Covid, la festivité n’a plus été organisée. Une équipe a décidé de la relancer.

De nombreuses personnes sont dévouées pour l’organisation. "Beaucoup de riverains de la Porte d’Ogy et tous les porteurs des géants Tramasure se mobilisent pour relancer l’histoire à la Porte d’Ogy, donner un coup de main", ajoute Francis Terache.

Le vendredi soir, les organisateurs accueillent des Catalans pour un repas. Le samedi 2 septembre dès 7h, près de 80 brocanteurs s’installeront à la Porte-d’Ogy. "Les gens viennent de loin car c’est une brocante où on vend énormément et en plus, c’est le jour de marché hebdomadaire", ajoute Francis Terache. Le samedi à 14h, les géants catalans et leur fanfare invités par les porteurs des géants Tramasure viendront danser dans le quartier.

Les organisateurs proposent également une petite restauration avec barbecue et un bar durant tout le weekend. "La buvette sera installée à l’entrée de l’avenue de Ghoy . Nous som mes le seul endroit à Lessines, où il est possible de voir passer deux fois le cortège", ajoute Francis.

Contact et infos pour la brocante (5€/emplacement) auprès de Francis Terache au 0477201539.