Le Festin débutera donc le jeudi 30 août avec l’apéro-chic de l’ASCOM, qui se déroule dans la cour de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose dès 19h.

Un concert Renaissance

Ensuite, le vendredi 1er septembre (20 h), place à un concert Renaissance au cœur de l’église Saint-Pierre, qui sera agencée différemment pour l’occasion.

Cette année ce sera l’ensemble Polyphonia Castileti sous la direction de Johan Trenti qui proposera un concert. "L’ensemble s’est constitué en 2008 suite à la redécouverte des œuvres inédites d’un musicien de la Renaissance oublié: Jean Guyot de Châtelet ", indique l’association organisatrice du Festin. "Tombées dans l’oubli, ses œuvres furent collationnées et transcrites en 450 pages de notations modernes par une musicologue. Elle confia un exemplaire de son mémoire à un historien de Châtelet: M. Nihoul."

L’ensemble a par la suite diversifié son répertoire en s’intéressant à d’autres compositeurs de la Renaissance: "Certains, parfois peu connus. Citons par exemple Jean de Fosse, Pierre de la Rue, Petitjean de Latre, Thomas Crecquillon, Philippe Rogier, Jacquet de Berchem, Loyset Compère, Nicolas Payen… sans exclure les compositeurs issus des autres pays européens. "

En 2019, Polyphonia Castileti est rejoint par Cadanza-Renaissance (de Binche) qui propose de la danse de cours. "Côté instruments, l’ensemble s’accompagne de clavecin, Violon, Théorbe, Douçaine, Flûtes à bec, Percussions. Les costumes de Cadanza-Renaissance, fidèles répliques de costumes d’époque, virevoltent. Les robes de ces dames tournent en rappelant un vol de papillon."

La suite

Le week-end se poursuivra ensuite de manière plus traditionnelle avec la franche-foire aux artistes, artisans et métiers d’art qui sera lancée le samedi dès 12h et se tiendra tout le week-end dans le centre historique de Lessines.

Samedi à 18 h 30, un spectacle promenade remplacera le banquet. Enfin, le dimanche la grand-messe (10h à l’église Saint-Pierre) et le cortège (15h sur le parcours historique) seront organisés. La remise de l’épée se fera sur la Place, au pied de la fausse porte d’Ogy.

Pour plus d’informations et réservations pour le concert-Renaissance et le parcours spectacle: www.festin.be