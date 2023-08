Le monument aux morts d'Ogy a cent ans!

Les monuments aux morts de l’actuelle entité lessinoise ont été inaugurés entre 1922 et 1930. Ainsi, celui d’Ogy l’a été au mois d’août 1923 ; il y a donc tout juste 100 ans. Le centenaire de l’inauguration constitue l’opportunité de mettre à l’honneur les 18 victimes civiles et militaires des deux conflits mondiaux, mais également de valoriser le patrimoine et l’histoire du village qui y sont associés.