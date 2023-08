Lessines: des Cayoteux un peu fourbus, mais heureux

Jouant des morceaux entraînants, c’est le JNC band show de Valenciennes qui avait l’honneur d’ouvrir le cortège. Accompagné des majorettes et des mascottes, la fanfare a été fort appréciée et a animé la cité avec entrain. "C’est la première fois que nous venons au cayoteu", explique Jean-Christophe Caniez. "Nous rencontrons souvent les géants de Lessines lors d’autres sorties et cette fois, nous avons répondu à l’invitation. Notre particularité est d’être accompagnés des majorettes et des mascottes. Ces dernières sont là pour faire plaisir aux enfants. Pour notre première visite, il y a du monde et il y a de l’ambiance au niveau des cafés ; c’est pas mal".

Cette année marquait aussi le 70e anniversaire des géants emblématiques avec Adrien le Cayoteu et Mademoiselle Saint-Roch. Leurs porteurs étaient heureux de pouvoir faire danser les géants sur les pavés de porphyre.

Les porteurs et bénévoles d’El Cayoteu sont très généreux. C’est l’âme même des Cayoteux qui ont donné sans compter durant ces neuf jours de festivités. Cathy Degeyter, responsable de l’ASBL, a clôturé la dernière soirée en remerciant l’ensemble de son équipe qui travaille durant un an pour préparer toutes les animations offertes aux Lessinois. "Qui dit Cayoteu, dit partage. Nous espérons que ces neuf jours de fête vous ont apporté beaucoup de joie. Nous espérons que vous êtes contents de cette semaine de festivités. Nous avons tout fait pour vous satisfaire. Je remercie aussi les équipes pour toutes les belles soirées et les spectacles organisés", confie-t-elle au public conquis avant d’entonner en chœur l’hymne des Cayoteux.