Un poumon vert au coeur de la ville de Lessines

Ce futur parc est situé au sud de la ville, le long de la Dendre, entre une "zone commerciale" (!) et une zone habitée ; il s’agit (en partie) du site Amphabel. "La zone d’intervention trouve sa place au centre du Plan communal d’aménagement en révision du plan de secteur “Dendre Sud” qui impliquera l’aménagement d’un nouveau quartier intégrant le futur parc qui se prolongera le long de la rivière apportant aux usagers un espace vert de qualité", peut-on lire dans le dossier descriptif du projet. "Ce parc permettra également de liaisonner le quartier de la Cité et de rejoindre la future passerelle qui permettra un accès direct vers l’îlot triangulaire urbanisé et la rue commerçante de Lessines. De cette manière, il sera aussi aisé de rejoindre le RAVeL qui rejoint Grammont ou Ath, ainsi que l’Hôpital Notre – Dame à la Rose."

Les enjeux se déclinent autour de plusieurs objectifs: donner accès à la population à cette zone actuellement enfrichée ; renforcer la trame verte et bleue sur le territoire ; permettre une liaison douce en connexion avec d’autres réseaux de modes doux ; végétaliser l’espace et favoriser la participation citoyenne dans le projet.

La demande de permis englobe l’abattage et l’essouchement des arbres. "Les arbres existant sont dans un bon état sanitaire ; ils seront conservés sauf dix qui seront abattus car ils sont soit dangereux, soit de faible intérêt écologique et se trouvant dans les zones des aménagements projetés. Le broyage des arbres sera favorisé à l’évacuation pour une réutilisation du broyat en paille". Septante arbres seront par ailleurs élagués.

Le débroussaillage et la mise à blanc des massifs arbustifs, le terrassement pour les sentiers, la modification sensible du sol font également partie de la présente demande. L’aménagement d’un sentier en graviers pour permettre un accès aisé aux différents espaces du parc est prévu. Des ouvrages d’assise permettant des espaces de rencontres intergénérationnelles seront installés, tout comme des espaces verts, avec la plantation d’arbustes, de graminées, de vivaces et de bulbes pour redonner un attrait paysager au parc et un renforcement de la biodiversité (via le choix des plantes pour leurs intérêts paysagers et pollinisateurs).

Mobilité douce et convivialité

Les voiries existantes jouxtant le site seront toutes conservées tant au niveau de leur revêtement que de leur gabarit. Le site disposera en outre d’un triple accès à la mobilité douce: deux accès via l’avenue Fernand Delmotte et un en bord de Dendre. Les voitures ne seront pas autorisées à circuler sur le site.

Le projet prévoit plusieurs aménagements de convivialité, avec l’élargissement du sentier à 2,5m, mais aussi l’élargissement d’espaces pour les zones de repos et de vues sur la Dendre. "Une nouvelle voirie, qui permettra la traversée du site de jour comme de nuit et la liaison des quartiers au sud du site, augmentera encore l’attrait du lieu et instaurera une forme de convivialité à l’ensemble du projet qui se raccordera au centre de Lessines." Une attention particulière sera aussi donnée aux PMR, leur facilitant l’accès.

L’enquête publique se clôture le lundi 11 septembre. Le dossier peut être consulté sur demande jusqu’à cette date.

Infos: 068/251.554