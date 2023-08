Festival Musica Sacra à Lessines: musique, balades et découvertes

Cette 12e édition organisée pour la première fois à Lessines, dans le cadre des Summer Nights Fever, met à l’honneur deux figures mystiques et mélomanes qui se sont succédé au XIIe et XIIIe siècle: Hildegard Von Bingen, femme et abbesse ayant illuminé le XIIe siècle, et Rumi, le poète persan décédé il y a 750 ans. Deux siècles, deux cultures, une femme et un homme réunis dans leur passion universelle.

Plusieurs activités sont prévues durant ce festival qui se déroulera sur deux jours, les samedi 12 et dimanche 13 août.

Samedi, le festival sera lancé à 10h à l’église Saint-Pierre. Différents concerts sont prévus: Muso, alias Frans Moussault (Hollande) jouera en compagnie de Yukari Nanami (Japon), dans un duo de clarinette basse et flûte. Ensuite, l’ensemble "Flores harmonici" interprétera des compositions de Hildegard von Bingen et Djalâl ad-Dîn Rûmî, son cadet d’un siècle.

Des lectures/conférences de Tristan Driessens ("La Non-Existence chez Rumi et Meister Eckhart") et Alexandre Traube ("Le projet Symphonie Céleste") sont aussi au programme de la journée du samedi, tout comme une visite de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Deux repas, d’inspiration japonaise le midi et de cuisine syrienne le soir sont organisés in situ, au diapason de l’atmosphère musicale.

Dimanche, c’est à l’aube, à 7h30, que le premier concert ("Toasaves") de la journée attend en l’église Saint-Pierre les adeptes de sensations authentiques. Le gros du programme de dimanche sera consacré à une balade (+-12km) en compagnie des musiciens Wouter Vandenabeele, Bao Sissoko et Raphaël De Cock. À chaque étape, choisie dans des lieux emblématiques de Lessines et sa région, un concert sera présenté. Le soir, une interprétation du Kanon Pokajanen par une trentaine de choristes est prévue, cela dans une version participative qui en 2008 fit se déplacer à Lessines le compositeur Arvo Pärt.

Un petit-déjeuner gourmand, un pique-nique à midi et un buffet végétarien sont prévus pour le soir.

Infos et réservations: https ://www.ccrenemagritte.be/musica-sacra/