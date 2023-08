Autour de la Saint-Roch

Depuis 1977, le quartier Saint-Roch rend hommage aux ouvriers carriers "qui donnaient durement de leur corps pour travailler la pierre", indique Cathy Degeyter, la présidente du Cayoteu. "Le travail de la pierre était un travail épuisant à l’époque, car tout se faisait à la main. Les machines, telles que nous connaissons aujourd’hui, n’existaient pas. "

La fête du Cayoteu se déroule à cheval sur deux week-ends, ceux-ci englobant le 16 août, date à laquelle est célébré Saint-Roch, le patron des ouvriers carriers.

Les démonstrations "à l’ancienne"

Les festivités débuteront le samedi 12 août avec la marche gustative du Cayoteu, à 7 h 30 au départ du théâtre de Verdure.

"Dans le cadre de nos festivités, nous proposons trois parcours de 5, 10 ou 15 km dans la Cité du Porphyre, lors desquels des producteurs locaux feront découvrir leurs produits au travers de petites dégustations."

À 12 h, place à la fête des voisins ponctuée par quelques animations.

À 14 h 30, des mini-géants déambuleront dans les rues, avant de laisser place à Mr Michel. La formation "Envole moi" (cover de Jean-Jacques Goldman), ainsi que Dj Kech assureront l’animation musicale de la soirée (dès 20 h).

Dimanche 13 août, la journée commencera par un marché aux puces et une brocante dès 8 h.

À 10 h, les ouvriers carriers se mettront au travail et les festivités seront officiellement lancées par les autorités communales à 11 h. Le repas du Cayoteu est prévu à 12h et le thé dansant avec Chris et son synthé à 14 h. Nico di Santy (18 h), Disco Party Show (20 h) et Dj Giulio (22 h) clôtureront la soirée en musique.

Lundi 14 août, les festivités commenceront à 14h avec le goûter des pensionnés. À 17 h, place à Mr Michel, puis Cosimo à 18 h 30 et soirée cabaret avec la troupe Fascination à 20 h. Dj Kesh animera la soirée dès 22 h.

Mardi 15 août, le "grand" marché des bières artisanales accueillera treize bières différentes (15 h). La fanfare de rue des Mercenaires sera présente à 16 h, suivie des Gendrain (18 h) de George Michael’s Tribute avec James Bermingham à 20h et Dj Giulio à 22 h.

Mercredi 16 août, la messe Saint-Roch est prévue à 18 h, suivie par la Procession St-Roch à 19 h.

Le vendredi 17 août, les vaillantes ollignoises seront présentes à 17 h 30. Une summer party sera ensuite organisée.

Le cortège habituel

Samedi 18 août, les BeWhy lanceront les festivités du jour à 17 h, suivis par Sonny Bride (cover de Barry White) et Johnny Flashback (cover de Johnny Halliday).

Enfin, le dimanche 19 août à 11 h, concert apéritif avec la fanfare d’Ollignies. À 12 h, place à la "Grande bouffe du Cayoteu", puis au traditionnel cortège composé de nombreux géants (9 pour le Cayoteu ainsi que des invités) et 650 figurants à 14 h. À 18 h, les géants se réuniront pour le rondeau final.

Avü animera la soirée de clôture à 20 h, avec Mr Michel (22 h 30).

Infos: https ://elcayoteu.be/