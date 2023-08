Canned Heat sur la scène des Summer Nights fever à Lessines, ce jeudi

"Ten Years After"

Le groupe "Ten Years After" suivra à partir de 21h30. "Ten Years After" a aussi enflammé les planches du festival Woodstock. Les plus grands tubes du groupe sonnent à toutes les oreilles comme "I’m Going Home", "Good Morning Little School Girl", "Love Like A Man"… Il proposera aussi des compositions issues de ses derniers albums.

Infos et réservations: https ://www.ccrenemagritte.be