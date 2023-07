445e Festin à Lessines: une édition qui innove

La franche-foire

Le week-end sera marqué par plusieurs moments forts. Durant tout le week-end, la franche-foire aux artistes, artisans et métiers d’art prendra place dans le centre historique de Lessines: autour de l’église Saint-Pierre, autour du Parvis, sur la Placette, dans la rue de l’Hôpital, dans la rue des Moulins et sur une partie de la rue des 4 Fils Aymon. Une trentaine d’artisans présenteront leur travail et produits artisanaux. L’inauguration de la franche-foire se déroulera le samedi à 12h, en même temps que l’inauguration de la nouvelle placette (Alix de Rosoit) par les autorités communales. Différentes activités sont prévues: magiciens, arquebusiers, jeux en bois, démonstration de danse, balade à poney, maréchal-ferrant… Deux géants catalans, invités par les géants Tramasure, seront de la partie (en exposition le samedi, et dans le cortège, dimanche).

Un spectacle-promenade

Les organisateurs retournent à leurs premières amours avec l’organisation d’un spectacle-promenade, le samedi 2septembre, à partir de 18h30. L’activité remplacera le banquet. "Il y aura toujours des spectacles et de la nourriture, mais au lieu d’être attablé, le public déambulera dans le centre historique et redécouvrira les endroits clés de la cité", précise Frédéric Leeuw, le président du Festin. "En même temps, nous redynamisons la franche foire en élargissant les plages horaires des spectacles et en faisant circuler les spectateurs dans les rues. "

L’église Saint-Pierre accueillera le groupe de danse "Les Pas d’la Yau" de Quevaucamps. Le Duo "Melpomena" proposera un concert "en mode candelight" dans la Chapelle de la Visitation.

Le spectacle gratuit intitulé "Ce sont les femmes qui font l’Histoire" sera présenté sur la nouvelle Placette Alix de Rosoit.

La Chapelle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose accueillera l’ensemble de Trompette de Bruxelles. Enfin, "Pyronix" présentera son spectacle pyrotechnique dans la cour de la ferme.

La grand-Messe et le cortège

Monsieur le Doyen célébrera la grand-Messe le dimanche 3 septembre à 10 h, avec la chorale Saint-Pierre et les chorales du doyenné, ainsi que les petits chanteurs de Belgique, l’ensemble de cuivre de Deux-Acren et les grandes orgues.

Le grand cortège commencera à défiler dans les rues et suivant le parcours historique à 15 h. 46 groupes, quatre géants, deux chars, neuf groupes lessinois et dix groupes musicaux prendront part au défilé. La remise de l’épée se fera sur la Place, au pied de la fausse porte d’Ogy.

Nouveau site internet et transition numérique

Un tout nouveau site internet qui présente les fêtes historiques du Festin est en ligne, depuis le début du mois. Cet outil à pour but d’améliorer l’expérience des utilisateurs et le travail des bénévoles. L’utilisateur pourra y retrouver toutes les informations essentielles relatives à au Festin.

L’événement se veut également plus durable: conscients des enjeux écologiques, économiques et sociaux, les organisateurs essaient progressivement d’emmener le Festin vers des pratiques plus vertes. Les visiteurs pourront accéder au programme de l’événement, tout comme aux tarifs de la taverne, dans la cour de la ferme, grâce à un QR code. Ce système permet de limiter l’utilisation de papier. Les tickets pour le concert et le spectacle promenade sont en prévente en ligne.

Infos: www.festin.be