Des Summer Nights Fever plus éclectiques que jamais à Lessines

Cette année, si les Summer Nights Fever restent fidèles aux franges musicales "insolentes" du Centre culturel – à savoir le punk et le rock métal notamment –, elles explorent aussi de nouveaux sillons. "Depuis plusieurs années, le Centre culturel organise durant l’été un ou deux concerts avec de grosses pointures musicales ", explique Myriam Mariaule du Centre culturel. "Nous avons par exemple eu la chance d’accueillir le groupe Hooverphonic ou encore le chanteur Adamo. Puis le Covid est arrivé et l’activité grand public a été complètement paralysée. Lorsque les mesures sanitaires ont commencé à se libérer, les spectacles en plein air ont été rendus possible. C’est à ce moment-là que nous avons lancé ce cycle des Summer Nights. "

La première édition s’est tenue en 2020, dans la cour de l’HNRR, en bord de Dendre. Elle a attiré du beau monde. Puis en 2021, la scène a été installée sur la Dendre. "Cette édition a marqué les esprits. Il y avait environ quarante dates dans ce cycle."

Une large palette de style

Cette année, près de quinze rendez-vous sont prévus, avec une palette de style extrêmement large. Des concerts électroniques avec Joachim Pastor, des spectacles jeune public avec "Boucherie Bacul", de l’humour avec Florence Mendez ou Nikoz, du théâtre avec Arts Nomades, ou encore des héros de Woodstock avec "Canned heat" et "Ten Years After": il y en aura pour tous les goûts. "L’idée de cet événement est que notre public trouve chaussure à son pied, mais puisse aussi découvrir d’autres univers", ajoute Myriam Mariaule. "Et de notre côté, nous mettons ce cycle à profit pour amener de nouveaux sillons dans notre programmation musicale, tout en restant évidemment fidèle à notre frange musicale."

Adamo lancera officiellement cette nouvelle édition de l’événement, ce 21 juillet.