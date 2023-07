Postes vacants à l'administration communale de Lessines: Écolo s'interroge

"Cette situation nous interpelle car nous craignions une détérioration de la qualité des services proposés aux Lessinois, et la perte de subsides en raison d’un manque de suivi des projets en cours. Renseignements pris, nous savons que depuis le 1er janvier, nous avons eu huit démissions au sein de la Ville dont trois ouvriers et cinq employés d’administration ; huit offres d’emploi ont été publiées suite à ces démissions ; aucune offre n’a donné lieu à un recrutement externe et certaines procédures de recrutement ont dû être relancées. Les congés de longue durée sont également interpellant: on répertorie quinze congés de 1 à 6 mois pour ces 6 premiers mois de l’année et certains collaborateurs auraient exprimé leur intérêt pour d’autres emplois. Qu’attendez-vous pour réagir et mettre fin à cette hémorragie ? "

Philippe Hocepied a dressé une série de pistes de solution à l’attention du Collège. Il propose notamment "d’avoir recours à la nomination du personnel ou de mettre en place un second pilier de pension pour les agents contractuels ". "Ces deux pistes pourraient fidéliser les agents déjà en fonction et augmenteraient sans doute l’attractivité des postes ouverts." Il propose également le recours au télétravail pour les emplois administratifs. "Cela permettrait probablement d’amener des profils intéressants qui habitent à une distance plus éloignée de Lessines."

"Mais au-delà de l’attractivité", n’y a-t-il pas un problème de démotivation du personnel pour d’autres raisons ?"a poursuivi Philippe Hocepied." Développez-vous des activités de cohésion pour créer du lien et éviter les départs ?"

L’herbe plus verte ailleurs ?

Le bourgmestre lessinois Pascal De Handschutter a indiqué être "sensible à cet état de fait ". "Mais il faut resituer la situation de la Ville de Lessines dans un contexte global ", a-t-il poursuivi. "Aujourd’hui, c’est très clair, il y a des pénuries dans le marché de l’emploi. Ce marché fonctionne avec le système de l’offre et de la demande. Il y a effectivement un certain nombre de collaborateurs qui nous ont quittés récemment car ils ont trouvé plus vert ailleurs. " Le bourgmestre évoque la présence de "compétitivité entre les administrations ". "Il y a un problème de concurrence au sein des administrations, pas que locales. Certaines administrations régionales, communautaires ou fédérales offrent des ponts en or pour partir de l’administration locale."

Et concernant la "cohésion" entre les travailleurs, le bourgmestre rappelle par ailleurs que "ceux qui le souhaitent peuvent aller faire du sport ensemble une fois par semaine à la salle de sport: cela permet d’assurer une certaine cohésion entre les membres du personnel".

"Investir dans le personnel"

Le bourgmestre entend les mesures proposées par le Conseiller de l’opposition, mais craint leur impact financier. "Je n’ai pas de baguette magique: chaque mesure que vous proposez à ses avantages et inconvénients ", assure-t-il. "Parmi les inconvénients, il y a lieu de chiffrer ce que ces mesures vont représenter." Pour Philippe Hocepied, "cela vaut la peine d’ouvrir le portefeuille pour rendre les jobs attractifs et que les travailleurs se sentent bien".

"Si demain nous n’avons plus de personnel, les services vont se détériorer et on risque de perdre de l’argent, car nous n’aurons plus personne pour demander des subsides. Cela vaut la peine d’investir dans le personnel."