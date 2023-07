Avant le vote, c’est le bourgmestre Pascal De Handschutter qui a développé les grandes lignes et les chiffres importants des comptes.

Le boni global du service ordinaire estimé budgétairement de l’exercice 2022, à 3,5 millions d’euros est, par le résultat du compte, porté à 5,8 millions, soit une majoration de plus de 2 millions d’euros.

Pour 2022, le compte budgétaire se clôture à l’exercice propre, par un boni d’un peu plus de 3,6 millions d’euros.

Après avoir exposé ces chiffres généraux, le maïeur a épinglé les principaux écarts entre les prévisions budgétaires d’une part, et les résultats comptables, d’autre part.

"Au niveau des recettes, celles de prestations sont inférieures de près de 600 000 € par rapport aux prévisions budgétaires. Ceci se justifie en grande partie par la recette budgétée des dépenses non engagées qui n’avait pas été correctement estimée."

Les recettes de transferts, quant à elles, correspondent à plus de 110% de l’estimation initiale. Elles s’élèvent à plus de 27 millions d’euros. "On observe la perception supérieure des additionnels au précompte immobilier (5,5 millions) alors que les additionnels à l’impôt des personnes physiques ont été moins perçus (5,1 M d’€) que l’estimation. La recette compensatoire liée au Plan Marshall est bien plus importante que prévu (+ 1,4 M d’€). Notons également que la recette liée au Fonds des Communes a été perçue pour 300 000 € de plus qu’estimée."

En ce qui concerne les recettes de dette, l’écart minime (+ 40 000 €).

Au niveau des dépenses, elles ont été bien maîtrisées.

"Les dépenses de personnel ont été engagées à concurrence de près de 9 millions d’euros pour une estimation initiale de plus de 10 millions, ce qui représente 89,2% de leur estimation budgétaire. L’estimation paraît donc toute pertinente sachant que certains temps partiels doivent être prévus à temps plein car susceptibles de réintégrer leurs fonctions dans l’année."

En termes de fonctionnement aussi le résultat est favorable avec 2,7 millions d’euros engagés pour une estimation initiale de ces frais à pratiquement 3 millions.

"Les dépenses de transfert engagées (plus de 9,6 M d’€) correspondent davantage à l’estimation budgétaire initiale (99%)."

Enfin, les dépenses de dette (3,8 M d’€) s’avèrent supérieures aux estimations budgétées au départ (3,7 M d’€) dans la mesure où les taux d’intérêt ont été relevés.

"Le Collège constate que le boni rencontré au travers des comptes 2022 peut trouver une explication valable de par la perception des taxes additionnelles au précompte immobilier et la hausse de la compensation relative au Plan Marshall", a conclu Pascal De handschutter avant de céder la parole à l’opposition.

Une modification budgétaire débattue

Suite à l’arrêt des comptes communaux 2022, le Conseil communal s’est prononcé sur les amendements budgétaires pour l’exercice 2023. Soci@libre a voté contre cette première modification budgétaire tandis qu’Écolo s’est abstenu.

André Masure a justifié le vote négatif de son groupe en déplorant "la politique de compression des dépenses du personnel et entraînant une série de démissions au sein des services". Il a estimé que ces amendements traduisaient "l’imprévision de l’exécutif" et a pointé du doigt le fait que rien ne soit prévu pour la jeunesse, pour les logements d’urgence, ni pour les cultes.

Pour Écolo, Philippe Hocepied a d’abord souligné de nouveaux crédits pour la mobilité ; "nous ne savons pas ce que nous devons en penser vu que traditionnellement la majorité ne les utilise pas." Par ailleurs, il a demandé les intentions des autorités avec la caserne des pompiers (105 000 € prévus).

Écolo s’est réjoui de voir le dossier du maillage vert et bleu avancer, mais s’est inquiété que le chargeur à bateaux soit oublié dans ce projet.

Véronique Reignier a expliqué qu’en raison de la mise en vente des bâtiments scolaires par la SPABSH, le Collège communal se trouvait confronté à devoir trouver une alternative pour accueillir l’École de Promotion Sociale et que le lieu était pertinent car il facilitera les synergies avec le CPAS en vue de la réinsertion. Cela n’impactera pas le marché des producteurs qui se tient dans les garages ni le "centre" de crise au deuxième étage.

En ce qui concerne le chargeur à bateau, l’échevin Dimitri Wittenberg a précisé qu’au stade actuel sa mise en lumière était prévue.