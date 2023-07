La décision a été surtout motivée par "notre volonté de ne pas concurrencer les nouveaux commerces et ceux qui ont ouvert suite à leur passage chez nous".

Pour rappel, l’établissement, fondé par l’ASBL Actions développement local, avait pour objectif de "dynamiser et créer de nouveaux commerces". Il servait en quelque sorte de "laboratoire" pour les artisans et futurs commerçants locaux. La boutique accueillait en effet des personnes qui désiraient se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, mais qui souhaitaient avant tout "tester" leur projet. Un espace leur était alors mis à disposition, afin qu’ils puissent présenter leurs produits, et analyser s’il y avait une demande de la part de la population lessinoise. Ce système a permis dans certains cas d’éviter des faillites ou de rediriger de futurs commerçants vers d’autres publics.

Un succès

"Le concept a été un succès, précise l’ASBL ADL. En effet, la boutique a permis l’ouverture de quatre commerces à Lessines et deux autres en dehors de nos frontières . En plus des porteurs de projet qui sont venus tester leurs produits en vue d’une ouverture, nous sommes fiers d’avoir pu accompagner de nombreux créateurs et artisans afin de mettre en avant leur art et leur savoir-faire."

Il est toujours possible de soutenir et d’encourager les derniers exposants du pop-up store jusqu’au 16 août, les mercredis, vendredis et samedis.