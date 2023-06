Le petit groupe est à l’origine de plusieurs activités au sein de l’école, qui accueille des enfants de la 1re maternelle à la 6e primaire. "Nous voulons offrir des moments de plaisir et des activités pour nos enfants", indique le président. "Pour cela, nous proposons des animations tout au long de l’année scolaire et nous organisons deux plus gros événements, qui nous permettent d’engranger des bénéfices qui sont immédiatement utilisés en faveur de l’école. " Ainsi, grâce à l’association, les élèves peuvent profiter d’un déjeuner de Noël, mais aussi de chocolats distribués par des lapins de Pâques. "Nous organisons également un drink de bienvenue pour les nouveaux parents à la rentrée. Et lo rs du carnaval de l’école, nous sommes venus à cinq, habillés en Gilles, pour proposer une activité traditionnelle aux enfants."

Mais les deux activités qui demandent le plus d’organisation se déroulent en octobre pour la première et en juin pour la seconde. "Nous organisons chaque année une marche d’Halloween, avec une soirée spectacle une année sur deux. Cette dernière édition a attiré beaucoup de monde. "

Le 30 juin (dès 20h), l’association organise sa première "summer party", une soirée en plein air au sein de l’école, animée par deux Djs. "En juin 2022, nous avions organisé un drink de l’association des parents étalé sur deux jours ", poursuit Alexis. "L’événement a beaucoup séduit, surtout lorsque l’on a installé une sono. Certains parents étaient demandeurs que l’on organise une vraie soirée." Les membres de l’association ont donc planché sur le sujet et concrétisé la demande de quelques parents. "Tout le monde est le bienvenu ; pas uniquement les parents. L’ambiance y sera familiale. Les enfants pourront naturellement être de la partie."

Le thème sera "estival": les fêtards sont invités à s’habiller dans le thème, s’ils le souhaitent. Bar et restauration sur place.

Infos: le prix d’entrée s’élève à 5€ (4€ en prévente à la librairie des Carrières ou à la friterie Chez Margaret).