Thérèse Claeys directrice de l’office de Tourisme de Lessines

"Mme Claeys est spécialiste en gestion et valorisation du patrimoine culturel " indique M. Wittenberg. "Son parcours académique est le suivant: doctorante en archéologie et histoire de l’art Uclouvain, Louvain-la-Neuve 2016-présent ; Master complémentaire en conservation des monuments et sites Raymond Lemaire Internationational Centre for Conservation, KULeuven, Leuven 2012-2015 ; Master en archéologie et histoire de l’art Uclouvain, Louvain-la-Neuve 2010-2012 ; bachelier en archéologie et histoire de l’art Uclouvain, louvain-la-Neuve 2007-2010."

Sur le site web du projet archéologique Sissi en Crête (à l’est d’Héraklion) où elle a travaillé, on précise: "ses intérêts de recherche portent sur l’archéologie minoenne et communautaire, d’une part, et sur la préservation, la présentation et la gestion des sites archéologiques, d’autre part. Elle a participé à plusieurs projets archéologiques en Belgique (Tournai), à Chypre et en Crète".

Thérèse Claeys a déjà noué des liens avec l’Hôpital Notre-Dame à la rose qu’elle connaît bien. En 2015 notamment, elle était commissaire de l’exposition "Rien que pour vos yeux – Regards croisés sur les lunettes d’hier et de demain", accessible au cœur de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose. Elle a réalisé d’autres études, comme la tentative d’identification des marques de fabricant sur deux panneaux en bois de l’Hôpital (2018).