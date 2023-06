L’Archer au cœur des "Fêtes de l’été", ce week-end à Bois-de-Lessines

Entre le 19 janvier et le 22 décembre, le calendrier du Club Animation de Bois-de-Lessines reprend des repas, des voyages, dont un au Puy du Fou, une kermesse, la Saint-Hubert de l’Estriverie, la Saint-Nicolas, un Marché de Noël, du tir à l’arc, un goûter des seniors tous les deux mois et, ce week-end, les "Fêtes de l’été". Olivier Vanpraet voit le club comme un arbre, dont les branches seraient le groupe des seniors, le club des jeunes, les porteurs et musiciens du géant l’Archer, les tireurs à l’arc.