Une maison détruite par le feu le long de la N57 à Flobecq

Fort heureusement, personne n’a été blessé. Même les chiens des propriétaires, qui n’étaient pas présents au moment du drame, ont pu être sauvés. "On ne déplore que des dégâts matériels, mais ceux-ci sont considérables", a expliqué Philippe Mettens, bourgmestre de l’entité. "La maison est détruite aux deux tiers et est inhabitable. L’eau et les fumées ont aussi causé de gros dégâts."