Oger Brassart quitte la présidence du Centre culturel René Magritte

"Lors de la constitution de la majorité, Oser-cdH perdait un échevinat et on m’a proposé la présidence du centre culturel en forme de compensation", a rappelé le principal intéressé qui s’investit dans le monde culturel depuis toujours. "Déjà lors de la création du centre culturel, au début des années 80, j’y étais investi en tant que représentant du monde associatif."

Autant dire que ce n’est pas à la légère qu’Oger Brassart a pris sa décision de tourner la page. "Je veux préserver mes valeurs et pouvoir me regarder dans un miroir. Je ne pouvais dès lors pas rester quand j’ai constaté que l’égalité des chances n’était pas garantie dans le processus de recrutement d’un nouveau directeur au centre culturel René Magritte. En effet, lors de la rédaction du profil de candidat, le fait d’imposer la détention d’un master est discriminatoire et excluait automatiquement une personne membre du personnel, qui avait pourtant beaucoup d’expérience à faire valoir."

Les conditions imposées par son partenaire socialiste ont donc été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Oger Brassart. "Je ne veux pas faire de la politique comme ça, à n’importe quel prix. Au départ, j’ai dit que je me retirais pour raisons de santé, mais après discussion avec mon groupe, nous avons estimé qu’il était important de dénoncer cette façon de faire."

L’élu déplore aussi que l’on flirte continuellement avec les règles afin, par exemple, de postposer le conseil d’administration devant avaliser le profil du futur directeur pour assurer une majorité des voix. "La composition du bureau pose aussi question. Il devrait compter trois représentants du monde politique et deux civils, mais ce n’est pas le cas. Actuellement, on a quatre politiques et seulement une civile… qui travaille pour la commune !"

Le départ d’Oger Brassart arrive au même moment que celui de Frédéric Maréchal qui tenait les rênes du centre culturel lessinois depuis vingt ans. Il prestait son dernier jour de travail ce vendredi, tout comme l’employée qui aurait été lésée dans l’appel à candidatures.

Entre surprise et incompréhension

Du côté des autorités communales et plus singulièrement de l’échevin de la Culture, on ne comprend pas cette démission. "Cette décision est incompréhensible car il n’existe aucun profil définitif", assure Dimitri Wittenberg. "J’ai l’impression que nous n’avons pas assisté aux mêmes réunions ! Nous avons discuté du profil bien sûr, mais rien n’a été décidé. De plus, le profil déterminé par le bureau devra encore être validé par le conseil d’administration et par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, on ne fait pas ce que l’on veut et un inspecteur suit scrupuleusement tout le processus. Je suis également surpris qu’il justifie son départ comme cela alors qu’il avait d’abord prétexté des problèmes de santé."

Si la période est critique au CCRM, Dimitri Wittenberg sait que l’équipe en place est solide et parviendra à surmonter cela. "En l’absence de président, ce sont les deux vice-présidents, Alain Bource et Julie Meunier qui prendront le relais."

Oger Brassart démissionnera aussi de son poste d’administrateur du centre culturel. À ce niveau-là, c’est Patrick Daubie qui prendra sa place.

À moins de 500 jours des prochaines élections communales, on peut penser que tous ces changements et autres tensions ne seront pas sans conséquences sur les relations entre les partenaires de la majorité lessinoise.