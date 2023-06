A Lessines, un motard veut s’interposer dans une dispute de couple et reçoit des coups

Le prévenu était éméché : "Je ne me souviens plus de grand-chose. Je me suis battu avec plusieurs personnes".

Le ministère public lui a rafraîchi la mémoire : "Les policiers ont été appelés pour une bagarre impliquant une dizaine de personnes. On a retrouvé un homme avec le nez cassé et quasi inconscient. Un autre témoin a été entendu et a indiqué que les deux prévenus se disputaient sur le bord de la route, que monsieur a tiré les cheveux de madame avant de lui donner un coup de poing. Ensuite, un motard a voulu s’interposer mais l’homme et la femme l’ont alors frappé".

Le ministère public a requis un an avec sursis contre Leo et dix mois avec sursis contre sa compagne.

"Je n’ai pas donné de coups à ma compagne, prétend Leo. Les gens se prennent pour Superman et m’ont tapé. Je demande une peine de travail".

Jugement le 27 juin.