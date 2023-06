Trois classes de l’Athénée royale de Lessines primées dans un concours d’écriture

Le principe ? Inviter tout le monde, et tout particulièrement les écoles, à interrompre toute autre activité pour consacrer un quart d’heure à la lecture, et ce, chaque jour. Peu importe ce qu’on lit: roman, bande dessinée, livre illustré, manga, e-book, etc, le seul et unique but, c’est le plaisir !

Aujourd’hui, près de 250 classes participent au projet et attendent ce moment de lire avec impatience.

Un site internet a été créé. On y trouve, entre autres, une boîte à outils qui offre une foule de conseils et d’idées autour du livre et de la promotion de la lecture.

Une histoire zarbi

C’est dans le cadre de cette sensibilisation que l’association des éditeurs belges propose aussi un concours d’écriture. Ainsi, il s’agissait pour les classes participantes d’écrire la fin de l’histoire "Carrément zarbi" de Marie Colot, une autrice jeunesse.

Trois classes de la section fondamentale de l’Athénée royal René Magritte à Lessines ont proposé des textes. Des récits originaux qui ont attiré l’œil du jury car les trois classes ont été primées.

La classe de cinquième de Mme Leurart termine dans les cinq premiers et son texte a été publié. Le groupe recevra également une caisse de livres afin d’égayer son quart d’heure de lecture. Les classes de Mme Hinnekens (P6) et Mme Leleux en (P5&6) finissent quant à elles dans les vingt premiers.

A noter que les deux classes de sixième primaire de l’Institut du Sacré-Coeur à Mouscron ont également été distinguées.