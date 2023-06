Mobilité: une solution intermédiaire pour le chemin d’Ath à Lessines

"Il s’agit d’une erreur et non d’une faute car nous la corrigeons", a reconnu Pascal De Handschutter. "Dans un premier temps, nous étions partis du même postulat qu’à la route de Frasnes où les riverains préfèrent faire un détour pour bénéficier de plus de quiétude au sein de leur rue. Ce n’est pas le cas au chemin d’Ath et nous l’avons entendu. C’est pourquoi, sur base des suggestions citoyennes et en concertation avec notre conseiller en mobilité et la police, il est proposé de limiter le sens unique au tronçon entre le carrefour formé avec le chemin du Comte d’Egmont et la N56."

Le bourgmestre estime que cette solution intermédiaire présente un triple avantage. "Cette mesure prévoit de remettre le début du chemin d’Ath à double sens comme avant, ce qui permettra aux riverains de ne rien changer à leurs habitudes et d’aller et venir vers le boulevard Schevenels. D’autre part, le chemin du Comte d’Egmont reste à sens unique et lorsqu’ils débouchent sur le chemin d’Ath, les automobilistes ont le choix soit d’emprunter le sens unique vers la N56, soit le double sens vers la ville. Idem pour les riverains du Moulin du Cornet. Des facilités qui permettront tout de même de neutraliser la circulation de transit en obligeant le flux de circulation venant d’Ath à rester sur le contournement."

Si le conseil communal a décidé à l’unanimité de valider cette décision du collège communal, le point n’a pas manqué de faire débat.

Ainsi, le groupe Soci@libre déplore le fait que la majorité n’ait pas pris en compte la décision du conseil communal du 22 février 2023 prévoyant notamment la consultation des riverains. "Je pensais que le collège était là pour faire exécuter les décisions du conseil, mais en réalité, vous vous fichez de l’avis des conseillers et vous nous prenez pour des guignols", ont déclaré André Masure et Isabelle Privé.

Le bourgmestre a justifié cette décision par le fait qu’elle est de la compétence du collège communal en raison de son caractère temporaire. "Cela reviendra devant le conseil pour la décision définitive."

Le groupe Écolo, quant à lui, est content de voir que les autorités aient changé d’avis. "En réponse au dramatique accident survenu au début de cette année, la majorité avait pris une mesure radicale et excessive pour la mobilité des riverains du chemin d’Ath", a rappelé Philippe Hocepied. "La nouvelle proposition de la majorité est nettement plus équilibrée. La mise en sens unique d’une portion seulement de cette voirie est une solution beaucoup plus acceptable, qu’Écolo approuve. La majorité devra toutefois prévoir des aménagements de la voirie et une signalisation claire et adéquate pour que cette solution remplisse vraiment son rôle pour la sécurité des riverains et des usagers de cette voirie."

Cette nouvelle mesure de mobilité au chemin d’Ath, qui sera d’application dès validation par le collège communal, sera évaluée d’ici quelques mois afin de mesurer son efficacité.

À noter aussi que la commune avait écrit au SPW afin d’assurer la signalisation et la limitation de vitesse sur la voie de délestage de la N56, mais n’a pas encore reçu de réponse.