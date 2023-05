La Brasserie du Val de Dendre, à Ollignies, en fête ce week-end

"La porte ouverte se déroulera en deux temps", explique François Couvreur. "Ce vendredi 2 juin au soir, nous organisons notre traditionnel afterwork avec ambiance musicale qui débutera à 18h. Il sera possible d’y déguster nos bières, notre gin, mais également notre “Pure fruitée”. Cette dernière est une bière à base de jus de “pomme cerise” directement livré par Pom d’Happy et disponible uniquement lors de cet événement." Une petite restauration est également prévue avec des hamburgers ou des planches apéritives composées de fromage à base de la bière Pure, fabriqué par la Ferme de la Bosse Jauque, et des saucisses sèches à la Pure du boucher "Au comptoir de la ferme".

Le dimanche 4 juin dès 10h, le public est attendu pour un brassin public. Au programme: visite gratuite, jeux en bois pour les enfants, animation musicale. "Cette journée se veut conviviale et familiale. Au niveau de la restauration, nous proposons à midi des planches gourmandes composées uniquement de produits locaux et directement servies par les producteurs. On y retrouve différents fromages de vache, de chèvre et des charcuteries ainsi que quelques fraises. L’objectif est de promouvoir les producteurs locaux et le savoir faire de notre brasserie."

Infos via la page du "facebook": Brute – Brasserie du Val de Dendre