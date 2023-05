"Je ne me souviens plus de rien", dit le quadragénaire. Pourtant, juste après les faits, il s’était vanté d’avoir pratiquement égorgé le tenancier d’un café et d’avoir dû être maîtrisé par plusieurs policiers.

Ces derniers avaient été appelés pour une agression au couteau. "La victime avait été touchée au cou, rappelle le ministère public. Le prévenu avait dit avoir consommé trois bières spéciales ; Mais un témoin avait indiqué qu’à son arrivée, il était déjà bien imbibé. Monsieur a réclamé des boissons et a causé du tapage. Le tenancier lui a demandé de quitter l’établissement et le prévenu lui a répondu qu’il allait le crever! Il a pris un canif et a porté un coup. La victime a eu une cicatrice au cou".

Il n’y a pas eu de constat du légiste dans ce dossier et comme la blessure semble avoir été causée finalement juste sous la mâchoire, les faits pourraient être requalifiés en coups et blessures avec incapacité de moins de quatre mois.

"On n’a pas la profondeur de la blessure et il a utilisé un petit canif. Il n’y a pas eu, je pense, d’intention homicide. Je requiers deux ans. Monsieur était assez belliqueux à l’époque mais il s’est calmé."

"Il a balayé l’air"

La défense se demande comment son client a pu en arriver là : "Avant ces faits, il n’avait aucun antécédent. Après, il a bénéficié de deux suspensions probatoires, preuve qu’il a traversé une mauvaise période. Son père se comportait en despote. Sa mère était battue. Mon client a tenté de se suicider quand sa compagne est partie avec son meilleur ami.

Suite aux faites qui nous occupent, il a été placé en détention préventive et a compris. Il était arrivé ivre mais n’avait aucune intention homicide. Mon client a balayé l’air avec son canif et dans son geste, il a occasionné une coupure superficielle à ce monsieur. Mon client est suivi pour dépression mais s’est ressaisi. Nous demandons la suspension probatoire ou alors une peine de travail ou un sursis probatoire." Le prévenu a lui-même conclu : "Je ne me serais pas cru capable de faire ça." Jugement le 22 juin.