"Un projet ambitieux et intimiste"

Alexandre Dierendonck, l’architecte en charge de la rénovation et de l’extension du Moulin Williame est d’abord revenu sur le concept général du projet. "L’idée de base est de construire un bâtiment compact, tout près de la ville, avec un espace champêtre à l’arrière. Cet espace vert, que nous respecterons, accueillera un parking paysager de 70 places, avec une borne de recharge pour les véhicules électriques et le câblage pour quatorze emplacements à l’avenir. L’idée est que, lorsqu’il n’y a pas de voiture, on ne voit pas que c’est un parking."

Pour rappel, le projet de base sur l’ancien moulin, mais aussi sur la maison de maître voisine. À cela viendra s’ajouter la nouvelle salle de concerts. "Entre ces trois grands volumes, on vient ajouter une toiture légère pour aménager un foyer ayant l’aspect d’une cour intérieure couverte."

Concernant la nouvelle construction, l’auteur de projet a rappelé que l’ambition était de "faire une salle assez intime, assez verticale, où le spectateur est tout près de la scène . Il y aura 305 places assises, deux balcons et une tribune rétractable afin de mettre 650 personnes debout."

À noter qu’une attention toute particulière a été portée à l’acoustique. Pour les concerts, mais aussi pour éviter au maximum les nuisances. "Toutes les entrées sont équipées de sas et tout a été calculé avec un ingénieur acoustique afin d’en faire un bâtiment assez doux."

Les trois espaces sont modulables. "Ils pourront fonctionner séparément, mais lorsque l’on ouvre toutes les portes, cela peut donner un seul et même espace, avec trois ambiances."

La principale évolution depuis l’attribution du marché suite au concours est la création d’un quai de déchargement à l’arrière de la salle de concerts (et non plus à l’avant du bâtiment comme prévu initialement). "Il faut donc dévier et élargir un peu la rue qui longe la Dendre afin de permettre aux bus, camions et véhicules de secours de manœuvrer." Les ponts ne seront pas renforcés et ne pourront dès lors pas supporter les semi-remorques.

En résumé, il s’agit donc de "construire compact, de préserver le paysage, mais aussi d’utiliser les énergies renouvelables – nous n’utilisons pas de combustibles fossiles dans ce projet pour privilégier la géothermie et un système technique ambitieux, notamment pour la ventilation de la salle".

En termes de budget, "l’an dernier, lors de la présentation de l’esquisse, nous en étions à un budget de 5,8 millions d’euros. Avec les rectifications apportées comme l’équipement de la cuisine par exemple, cela nous donne aujourd’hui en tenant compte de l’index, 11 à 12% supplémentaires. Et c’est sans les extensions de missions supplémentaires."