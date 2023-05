Le géant Tramasure fête ses quinze ans, ce week-end à Lessines

Née de l’imagination d’amis tous porteurs de géants au Cayoteu, "l’idée du géant Tramasure a pour but de promouvoir l’image de la ville, son histoire et son folklore", explique Ludovic Tilly, porteur et amoureux de l’histoire de sa ville et des géants. "Le personnage le plus marquant à “gigantifier” était bien évidemment Tramasure, en manteau, casque et cuirasse !"