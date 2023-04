Un accord de principe pour subsidier les vestiaires de la REAL à Deux-Acren

André Masure a entamé en demandant au conseil communal de décider de voter l’accord de principe d’une subvention de 450 000 euros, en faveur de la REAL pour la construction des vestiaires, mais aussi d’introduire, auprès du pouvoir subsidiant, une demande de prolongation de délai pour l’obtention du subside lié aux terrains synthétiques. Et enfin, d’inscrire le point concernant les vestiaires lors de la prochaine modification budgétaire.

En donnant quelques informations de dernière minute sur ce point, le conseiller d’opposition a notamment expliqué qu’il avait eu accès, quelques jours auparavant, à un courrier de la ministre Debue concernant ce dossier. "Ce document est intitulé “Notification de la promesse ferme: engagement de 655 000 €”. Et il dit ceci: “La liquidation de la subvention est conditionnée à la réalisation d’une seconde phase de travaux pour la rénovation et l’extension du bâtiment vestiaires (quatre vestiaires de 15 personnes, réserve de matériel d’entretien et sportif, accessibilité PRM, isolation et sécurisation du bâtiment) conformément à la décision du collège communal du 25 septembre 2017”. Il y a donc eu un contrat passé avec le collège. Le collège s’engageant à construire et/ou à soutenir la construction de vestiaires ainsi que la rénovation des vestiaires existants endéans les cinq ans."

Et le conseiller de préciser: "L’argent des subventions arrive normalement dans les caisses de la Ville qui l’affecte à ce qu’elle veut en parfaite autonomie. En outre, il faut noter qu’il aurait fallu une validation du conseil communal pour sceller cet accord entre la ministre et le collège communal. C’est ce que je demande aujourd’hui: un vote afin que vous puissiez respecter ce que vous avez signé il y a cinq ans. Ce n’est pas ce que la REAL demande, mais c’est la loi de respecter vos promesses."

Un document dont le partenaire de majorité libéral n’avait pas connaissance. Ne voulant pas se prononcer dans la précipitation, Antoine Motte a alors demandé une suspension de séance. Les membres de la tripartite au pouvoir se sont alors isolés pour se mettre d’accord.

Au retour, l’ambiance semblait quelque peu apaisée et la majorité a accepté le principe de la démarche proposée par André Masure. Ils se sont par contre limités strictement au texte de l’accord avec la ministre Debue et n’ont pas voulu déterminer le montant de la subvention tant qu’ils n’auraient pas la promesse de subsides de la tutelle.

Un point amendé qui a été voté à l’unanimité.