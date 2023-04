Dernière ligne droite avant le Roots and Roses à Lessines

La traduction de cela, ce sont de vastes chapiteaux dans un cadre verdoyant, un son de qualité, une programmation cohérente et qui fait la part belle aux découvertes.

Côté boissons et nourriture, les produits locaux et de qualité occupent la place, avec une priorité pour le bio. Toute la vaisselle est biodégradable ou réutilisable, ce qui rend le tri aisé et le site propre. "Pour la première fois, nous aurons d’ailleurs des stations de tri afin de sensibiliser particulièrement le public à cette thématique", ajoute Edwige Lejeune, membre de l’équipe du Centre culturel René Magritte, en charge de l’événement.

En fait, c’est un peu comme si les organisateurs avaient conçu le festival auquel ils rêvaient d’assister.

Pour beaucoup, le Roots & Roses est un moment privilégié de l’année. Pour la musique, mais pas uniquement… Ces démarches d’accueil du public, de travail avec l’économie locale, de respect de l’environnement ont tout naturellement débouché sur l’intégration du Roots & Roses dans des groupements d’organisateurs prônant le développement durable et l’écoresponsabilité.

"Ainsi, on relance les matchs de catch afin de sensibiliser encore plus à ces problématiques. Nous pourrons aussi compter sur les brigades vertes, assurées par les mouvements de jeunesse locaux, pour veiller à ce que le site soit toujours propre."

Côté musique, deux grandes tendances organisent cette année encore l’affiche du festival: d’une part les musiques roots au sens large, de l’americana au folk en passant par les formes de blues acoustique, le rythm’n blues et les variantes modernes de country ; d’autre part les tendances plus électriques et vitaminées, allant du garage au hard blues en passant par toutes les formes énergiques de rock’n roll.

"L’affiche 2023 est enracinée dans le 21e siècle et charpentée autour de grandes formations actuelles. La nouvelle génération s’installe donc au Roots et englobe progressivement d’autres genres musicaux, dont le stoner, riche en rock psychédélique parfois même tendance bluesy."

Au final, cela donne une affiche forte, actuelle, cohérente et diversifiée.

Retrouvez toutes les informations pratiques et la programmation complète sur www.rootsandroses.be