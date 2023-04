Deux présentations attendues au conseil communal de Lessines : les vestiaires de la REAL et le Moulin Williame

Lors de cette réunion, on prévoit la présentation du projet de construction de vestiaires par la REAL, qui fait débat depuis quelques séances.

Les élus locaux seront ensuite invités à se prononcer sur la constitution d’un fonds de réserve extraordinaire pour diverses affectations. D’abord un subside relatif au Plan d’Investissement Mobilité active communal et Intermodalité, d’un montant de près de 460 000 €. Ensuite l’assurance pour le dégât des eaux survenu le 11 janvier 2023 au bâtiment communal sis Grand’Place 3-5 d’un montant de 7 800 €. Et enfin le remboursement du solde de la provision versée au Comité d’Acquisition d’Immeubles de Mons pour la gestion du dossier d’acquisition de l’immeuble sis à Lessines, Grand’Rue 45, d’un montant de 30 €.

Trois subsides doivent également être approuvés par l’assemblée: 1 250 € pour l’ASBL "Associations des Commerçants et Artisans de Lessines", 3 800 € pour la "Maison de la Laïcité" et 64 280 € pour l’ASBL No Télé.

Comme évoqué lors d’une précédente séance et sur avis de la cellule du bien-être de la personne animale, il est proposé au conseil communal de modifier le règlement relatif à l’établissement d’une prime pour les soins vétérinaires à octroyer aux animaux domestiques du public fragilisé afin d’en faciliter l’application.

L’avant-projet concernant l’aménagement de l’ancien Moulin Williame en café-théâtre est également à l’ordre du jour et soumis au vote pour un montant estimé par l’auteur de projet à 9,1 millions d’euros TVA comprise. Lors de cette séance, le conseil communal pourra entendre l’auteur de projet qui présentera ce dossier.

Trois autres marchés publics seront aussi soumis au vote: ils concernent la mise en conformité des systèmes anti-intrusion de bâtiments communaux, l’installation d’une climatisation dans les bureaux du centre administratif et le devis d’Ideta dans le cadre de sa mission d’auteur de projet dans le cadre du périmètre dit "Quartier de la Malterie" (maillage vert et bleu en milieu urbain et aire d’accueil pour motor-homes).

Le plan de cohésion social sera lui aussi à l’ordre du jour avec l’approbation de ses rapports d’activités et financiers 2022, mais on votera aussi plusieurs modifications internes à ce PCS.

À noter aussi que le groupe d’opposition Soci@libre a demandé l’ajout de deux points complémentaires. Un premier sur le projet de centre commercial à Ollignies (Equilis) et plus précisément sur l’opportunité d’organiser une réunion publique pour faire le point sur le dossier "avec le concours du promoteur, mais aussi des citoyens ollignois et des commerces à proximité du projet". Le second concernera à nouveau la REAL. André Masure demandera en effet un accord de principe pour l’octroi d’une subvention de 450 000 € au club de foot pour la construction de vestiaires, mais aussi l’introduction d’une demande de prolongation du délai pour l’octroi des subsides auprès de l’autorité de tutelle.