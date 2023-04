Un déficit de 4,8 millions à compenser pour le CPAS de Lessines

Ainsi, le personnel – tous services confondus – représente 51% des dépenses du CPAS. "Nous pouvons dire que nous avons mis les moyens pour permettre à notre personnel en place de continuer à assurer ses missions et pour donner au public précarisé, aux aînés de notre commune et aux résidents de la maison de repos toute l’aide et le soutien nécessaires, dans la continuité des années précédentes, avec une volonté renforcée d’activer les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale."

Le président du CPAS espère que ces prévisions budgétaires seront suffisantes, "au regard de l’évolution du contexte socio-économique". La structure se veut aussi reconnaissante de l’effort consenti par la Ville (4,4 millions d’euros) pour assurer de la meilleure façon possible la politique sociale.

Un fossé colossal entre 2022 et 2023

Au niveau des dépenses, à l’exercice propre, elles sont estimées à un peu plus de 19 millions d’euros soit à peu près 3,5 millions de plus qu’au budget initial de 2022.

"Les dépenses de personnel augmentent en effet de 18,7% en raison des évolutions barémiques naturelles des agents, mais aussi des deux indexations des salaires prévues pour cette année."

Les frais de fonctionnement ont eux aussi augmenté d’à peu près la même proportion (+17%). "C’est surtout expliqué par la hausse des prix de l’énergie: + 50% pour l’électricité, + 150% pour le gaz et + 100% pour le mazout de chauffage. Il faut donc compter 130 000 € supplémentaires rien que pour ce poste."

Les hausses les plus spectaculaires concernent les dépenses de transfert (+27%) et les dépenses de dettes (+29%).

Pour le premier pôle, cela correspond à l’aide nécessaire à une population de plus en plus large. "On prévoit 100 000 € de plus pour le paiement des factures d’énergie d’un public toujours plus nombreux, mais aussi une augmentation de 14,5% supplémentaires pour l’aide sociale en tant que telle, notamment les revenus d’intégration sociale (RIS)."

À noter aussi 88% d’augmentation afin de renforcer la politique d’insertion socioprofessionnelle.

"Les dépenses liées à la dette sont en hausse en raison d’emprunts contractés fin 2022 afin de renouveler le mobilier de la maison de repos René Magritte, de faire un audit du bâtiment, de mettre en conformité les ascenseurs et l’électricité, de rénover le troisième étage, de rénover le Relais et d’acheter une pointeuse. À cela, il faut ajouter les charges d’emprunts pour les investissements prévus en 2023."

Les dépenses ordinaires s’élèvent à un peu plus de 19 281 000 € et, heureusement, sont aussi en hausse, même si c’est dans une moindre mesure que les dépenses.

"On prévoit +12,35% pour les recettes de prestations et +24,5% pour les recettes de transferts. Cela ne suffit malheureusement pas à combler le déficit."

Le budget 2023 prévoit en effet un mali d’un peu plus de 4,8 millions d’euros avant équilibrage. "Celui-ci pourra se faire grâce à un prélèvement de 106 515 € sur le fonds de réserve ordinaire (reliquat du boni ordinaire du compte 2020), à un boni présumé du compte 2022 de 308 755 € et à une subvention communale à hauteur de 4,4 millions d’euros." Pour rappel, après deux années de dotation communale autour de 3,9 millions d’euros (2020 et 2021), la subvention était retombée à 3,6 millions d’euros en 2022. Il faudra donc ajouter au bas mot 800 000 € de la caisse communale afin d’équilibrer les comptes du CPAS cette année.