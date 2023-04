"Nos équipes ont remporté ce tournoi de line dance et se sont superbement classées lors du team match" expliquent les responsables du club du Val de Dendre. "Treize équipes étaient inscrites en line dance et notre équipe “Rose and Stone Dancers” portant le n°4 a remporté le tournoi et reçu le premier prix ainsi que trois autres prix et trois coupes: chorégraphie, élégance, classe prestige."

"Nos deux équipes inscrites au “team match” et composées chacune d’un couple “débutant” et d’un couple “avancé” se sont classées deuxième et troisième."

Le club se dit heureux de la prestation des danseurs, de leur professeur Baingio Corona ainsi que de tous les membres qui les ont soutenus et accompagnés.

"Présent dans la région depuis quarante ans, le CDS Lessines-Ath propose des cours de danse de salon dans une ambiance conviviale."

Un appel pour danser

Le club lance une invitation à rejoindre ses rangs pour sa prochaine saison, pour des activités organisées en la salle de sports de l’établissement d’enseignement spécialis (chemin de Papignies à Lessines).

Le club de danse de salon Lessines-Ath propose des cours de danse chaque jeudi soir entre 19h et 22h et des entraînements les mardis soir de 19h30 à 21h30.

"Les cours sont assurés dans la salle de sports de l’établissement d’enseignement spécialisé (chemin de Papignies à Lessines) par des professeurs diplômés de l’Union Belge des Professeurs de Danse et de Maintien et membres de la Ligue des professeurs. Une soirée porte ouverte est organisée à la mi-septembre."

Pour plus d’information: info@cdslessinesath.be