L'opposition lessinoise estime que les autorités n'ont pas à faire de l'horeca

Ainsi, Isabelle Privé (Soci@libre) a estimé que la Ville avait déjà gâché cinq années avec cet achat. "Ce bâtiment a coûté 300 000 € à la Ville et depuis, rien ne bouge. Il n’y a pas de véritable projet autour de ce lieu si ce n’est la distribution de sacs-poubelle ! Le collège communal a un sursaut de dynamisme pour proposer la remise en conformité du bâtiment, mais dont on ignore encore le coût. Et tout ça pour quoi ? Y faire de l’horeca ! Est-ce notre mission de louer un bâtiment à un privé dans ce secteur qui est déjà en souffrance à Lessines (plusieurs fermetures récentes)? On peut se poser la question. De plus, l’appartement qui est à l’étage est inoccupé depuis un an !"

Chez Écolo aussi on s’interroge sur ce dossier. "Cinq ans. Il a fallu cinq ans au Collège pour enfin se décider à donner un avenir à l’immeuble qu’occupait le restaurant “L’entremets”", a rappelé Dominique Pasture. "En avril 2018, le Collège justifiait l’achat pour éviter que cet immeuble reste inoccupé. Le collège communal a raté son pari. Aujourd’hui, la signature d’une convention avec l’ADL semblerait une solution pour débloquer ce dossier. Une convention ? Écolo se demande bien pourquoi. L’ADL n’a-t-elle pas naturellement vocation à dynamiser le commerce à Lessines et à lutter contre les commerces vides ?"

Écolo trouve également particulier que les autorités demandent à l’ASBL de prendre en charge la mise en conformité des installations électrique et de gaz. "N’est-ce pas normalement au propriétaire de s’en charger ? Surtout que la Ville est certainement mieux outillée que l’ADL pour superviser ces mises en conformité ? Dans ce dossier, le Collège se décharge de ses responsabilités un peu facilement sur l’ADL."

Pour la majorité, le monde attire le monde et il y a de la place pour encore bien des établissements de bouche à Lessines. Mais est-ce à une commune de s’occuper d’un restaurant ? Les autorités estiment en tout cas qu’elles doivent faire ce qui est en leur pouvoir pour redynamiser le centre-ville et si cela passe par un établissement horcea, pourquoi pas.